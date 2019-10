The Mandalorian | il nuovo trailer della serie tv di Star Wars

«The Mandalorian» - le prime recensioni sulla serie Disney+ : Il lancio per il nuovo streaming Disney+ è pronto, e con esso l'attesa per The Mandalorian, uno dei titoli di punta della programmazione, disponibile da subito dal 12 novembre. La prima serie live action dell'universo Star Wars, diretta da Jon Favreau e con protagonista Pedro Pascal, è stata mostrata in anteprima ai critici statunitensi e sembra aver fatto centro: tra le prime reazioni, tutti i commenti sono a dir poco ...

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...