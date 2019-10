Tfa sostegno | a breve nuovo ciclo per 14mila posti | chi partecipa | requisiti

Fonte : leggioggi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nelle scuole italiane c’è sempre più bisogno di insegnanti diqualificati che abbiano, quindi, un titolo di studio adeguato e specializzazione. In mancanza di tali figure vengono assunti soggetti sprovvisti deinecessari per un lasso temporale limitato che non favorisce la continuità dell’insegnamento e l’affiancamento degli alunni in difficoltà. Il quartodel corso di specializzazione Tfasi concluderà a marzo 2020 ma già sono stati autorizzati dal MEF i successivi turni per consentire a 42mila insegnanti nel triennio 2018/2020 di conseguire il titolo abilitativo. Come dichiarato dal sottosegretario Azzolina, verranno banditi altri 2 cicli daciascuno. Il primo potrebbe essere avviato a. Vediamo chi potràre. Tutto sul corso TfaTfaIl Tfaè un corso annuale che ...

