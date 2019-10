Tetto al contante 2020 | nuove soglie | cosa cambia | sanzioni

Crozza-Bellanova ingoia Renzi : “Italia Viva? La casa dei paraculi”. Poi il discorso sul Tetto al contante : “Chi offre di più?” : Un esilarante Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni della ministra Teresa Bellanova, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, e dichiara: “Solo perché sono donna che veste colorato mi si accusa di essere di Destra, ma io sono partita bracciante poi sono entrata nel sindacato e l’ho scalato quel sindacato, poi sono entrata nel PD, e l’ho scalato quel PD e appena ho giurato da Ministro del PD ho ...

Sondaggio di Termometro Politico - gli italiani contro Giuseppe Conte sul Tetto all'uso del contante : La quadra sulla manovra economica non è ancora stata trovata. Una situazione che mette a rischio la tenuta del governo non solo dall'interno con uno scontro aperto tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ma anche dall'esterno. Gli italiani, sentiti da Termometro Politico per Coffee Break, si sono pronun

Tetto al contante - vota la spiegazione più assurda di chi non vuole abbassarlo! : Il 21 ottobre 2015 – potete verificarlo facilmente consultando l’archivio – mi ero occupato su questo stesso blog del problema del Tetto al contante che la legge finanziaria andava a fissare. C’era il governo Renzi che alzava quel Tetto a tremila euro, suscitando non poche perplessità e singolari giustificazioni. Occupandomene a modo mio, cioè dal punto di vista della rappresentazione televisiva di quel dibattito, lanciavo un ...

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta Tetto contante - bonus befana nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

Carcere per gli evasori e Tetto al contante : il M5S incassa tutto - tregua nel governo : Prima della soglia taglio alle commissioni bancarie. Sarà a 100mila euro il limite che farà scattare l’arresto

Obbligo Pos e Tetto contante slittano a luglio : Roma, 21 ott.(Adnkronos) – slittano . Una soluzione, spiegano fonti di governo, resa necessaria dai tempi richiesti per l’allestimento della piattaforma informatica collegata con i principali operatori delle carte di credito.Un beneficio quindi che sarà possibile attuare nel 2021, ma che a quel punto potrà risultare più corposo e che nei fatti consentirà di veder rimborsata una detrazione del 19 per cento sulle spese effettuate, ...

Partite iva - quota 100 e Tetto al contante : i nodi che dividono la maggioranza : I punti della discordia tra i due alleati di governo riguardano le Partite Iva, quota 100 e il tetto al contante. I 5 Stelle: no al taglio del cuneo fiscale a spese degli autonomi

Manovra - M5S vuole nuovo vertice : no al Tetto contante. Gualtieri : «Impianto resta». Gelo Conte : «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 stelle piazza parole come dinamite sulla Manovra. Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i...

Sondaggi elettorali Euromedia : italiani bocciano il Tetto al contante : Sondaggi elettorali Euromedia: italiani bocciano il tetto al contante Negli ultimi Sondaggi elettorali per Porta a Porta andati in onda il 17 ottobre, Euromedia ha chiesto agli italiani un giudizio su alcuni provvedimenti inseriti nella manovra economica approvata dal governo. La maggioranza dei cittadini ha espresso voto favorevole per quanto riguarda sanzioni più dure o carcere per gli evasori (74,3%), introduzione della plastik tax ...

Tetto al contante - le trappole da evitare dagli acquisti ai regali : Con i nuovi ritocchi delineati dal Governo che puntano a ridurre la soglia di utilizzo libero nei trasferimenti tra privati a 1.999,99 euro per il 2020 e il 2021 e a 999,99 euro per il 2022 si arriverà a dieci modifiche del Tetto a partire dal 2022. In caso di violazioni segnalate si rischiano pesanti sanzioni

Giuseppe Conte - rivolta del M5s e di Teresa Bellanova contro l'abbassamento del Tetto al contante : La manovra economica ha fatto emergere più complessità di quanto preventivato. Nella nottata di lavoro per giungere a una legge di Bilancio adeguata non sono volati solo stracci. I presenti raccontano di un clima tesissimo, in prima linea l'apparentemente pacata Teresa Bellanova. Il neo ministro del

Lotta a evasione - Conte : “Non criminalizza - ma incentiva. Tetto contante? Un segnale”. Di Maio : “Priorità è carcere a grandi evasori” : “Non vogliamo criminalizzare alcuna categoria, ma semplicemente incentivare l’utilizzo della moneta elettronica“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta ai microfoni del Tg1 il testo varato della nuova legge di Bilancio, aggiungendo che il suo personale obiettivo era quello di arrivare subito al Tetto di 1.000 euro per il contante, ma che comunque “l’importante era dare un segnale”, rendere ...

Manovra : Di Maio - ‘va bene pos e Tetto contante ma no regali a banche’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Per carità, ogni altro strumento”, oltre al carcere per i grandi evasori, “utile a combattere l’evasione fiscale, è ben accetto. Va bene il pos, va bene il tetto al contante, va bene tutto, però lasciatemi dire che ogni misura va adeguata alle peculiarità dell’economia italiana, al nostro tessuto economico/commerciale”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Le cose ...

Superbonus sulle spese con carta - doppia stretta sul Tetto : parte la guerra al contante : Tra decreto fiscale e manovra approvate «salvo intese» dal Consiglio dei ministri raggiunto un compromesso che prevede il Superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili e il tetto sul contante a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022