Terremoto oggi M 6 5 nelle Filippine Ingv ultime scosse | danni e feriti a Mindanao

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa significativa registrata nella notte e al primo mattino nel sottosuolo italiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Terremoto oggi in tempo reale - scossa in Umbria trema la terra a Cascia : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Umbria. Alle ore 8,14 un evento sismico di media intensità è avvenuto a Cascia in provincia di Perugia. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri dalla crosta terrestre. Molta preoccupazione tra la popolazione di Cascia e di altri paesini limitrofi. L’evento sismico è ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte generalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata una lieve scossa nel pordenonese. Al mattino moderata scossa percepita nel perugino, zona Cascia e...

Terremoto oggi M 2.4 Cosenza/ Ingv ultime scosse : continua a tremare la Calabria : Terremoto oggi M 2.4 Cosenza, Ingv ultime scosse: continua lo sciame sismico in Calabria, dieci movimenti tellurici nel giro di due giorni

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte nuove lievi scosse nel Tirreno, a largo del cosentino, non avvertite. Rilevata una scossa debole anche in Emilia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Attività sismica elevata nelle ultime 36 ore sull'Italia. Nuove scosse nella notte, in particolare nel catanese con una scossa moderata ben avvertita, altre lievi...

Terremoto a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 vicino a Chioggia : Una scossa di magnitudo 3,3 è stata registrata nel mare Adriatico davanti a Chioggia (Venezia). L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'ha rilevata a otto chilometri di profondità. Non sono stati registrati danni a persone e cose. La scossa rientra nell'ambito di uno sciame sismico che ha interessato l'Italia con diverse scosse di Terremoto.

Terremoto oggi a Venezia M 3.3/ Ingv ultime scosse : trema la costa veneta : Terremoto oggi a Venezia M 3.3, Ingv ultime scosse: un nuovo sisma si è verificato stamane sulla costa veneta. Ecco tutti i dettagli

Terremoto in Veneto - scossa di magnitudo 3.3 al largo di Chioggia : paura ma nessun danno : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata oggi, 25 ottobre, alle 12.28 nel mare Adriatico, al largo della costa veneta, all'altezza di Chioggia. paura tra la popolazione ma nessun danno segnalato a cose o persone. È il terzo sisma che si verifica oggi in Italia, dopo quelli a Camaiore e Cosenza.Continua a leggere

Scossa di Terremoto a largo di Chioggia e Venezia - dati INGV : Una Scossa di terremoto abbastanza insolita è stata registrata oggi 25 ottobre 2019, precisamente alle 12.28, sull'alto Adriatico, a largo della laguna veneta. Secondo i dati dell'INGV, il...

Terremoto oggi M 4.4 in Calabria/ Ingv ultime scosse : sciame sismico a Cosenza : Terremoto oggi M 4.4 in Calabria, Ingv ultime scosse: probabile sciame sismico in corso di fronte alla costa calabrese, a Cosenza

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ scosse nella notte avvertite in Molise, sino a Campobasso, e sulla Versilia con epicentro poco a nord di Viareggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - la terra ha tremato nel foggiano : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella tarda serata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è stato segnalato a Mattinata in provincia di Foggia. La scossa è avvenuta intorno alle 22,51 di ieri sera. L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni interessati sono stati oltre Mattinata, Monte ...