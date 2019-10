Terremoto nelle Filippine | scossa di magnitudo 6 5 scuote l’Isola | 2 morti e numerosi

Terremoto in Calabria - sciame sismico in atto nel mar Tirreno : 27 scosse nelle ultime ore [MAPPE e DATI] : Ieri mattina la Calabria è stata svegliata dal Terremoto di magnitudo 4.4 che alle 06:31 ha provocato grande paura soprattutto nel cosentino tirrenico: da quel momento nella stessa area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con 27 scosse nelle ultime ore. Di seguito l’elenco aggiornato in ordine cronologico di tutte le scosse della zona: Sabato 26 Ottobre ore 15:51 ...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nell'area delle Isole Vanuatu alle 02:52:31 UTC (04:52:31 ora italiana, 13:52:31 ora locale) ad una profondità di 247 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto violento nelle Filippine : danni - crolli e vittime sull'isola di Mindanao : Terremoto nelle Filippine - Situazione critica sull'isola di Mindanao, colpita ieri pomeriggio da una violenta scossa di Terremoto con epicentro su terraferma e precisamente vicino a Bansalan, poco a...

Almeno 4 morti e 30 feriti: è il bilancio del Terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale (le 13:37 in Italia) l'isola di Mindanao, nelle Filippine. Diverse le frane e gli edifici crollati. Le Filippine si trovano sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove sono presenti placche tettoniche fonte di frequenti attività sismiche e vulcaniche.

Geologi nelle scuole divulgare i corretti comportamenti in caso di Terremoto - frane o alluvioni : “Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da ...

Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali. La scossa è stata avvertita sino alla provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale. L'epicentro è stato localizzato in mare, nel distretto di Pondaguitan, vicino al confine con l'Indonesia, mentre l'ipocentro è di 76.1 Km di profondità. Non c'è nessun rischio tsunami, rassicura

Il bilancio del forte terremoto che ha colpito le isole Molucche, in Indonesia, distruggendo case e provocando frane, è salito ad almeno 20 morti e 100 feriti in Indonesia: lo ha reso noto il portavoce dell'agenzia nazionale per i disastri, Agus Wibowo, precisando che oltre 2mila persone sono state evacuate.