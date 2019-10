Tennis | WTA Finals 2019 | Naomi Osaka si ritira e al suo posto subentra Kiki Bertens

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019)si èta dalle WTAdi Shenzen. La giapponese ha risentito di un problema alla spalla dopo il match vinto contro Petra Kvitova e quindi ha deciso di abbandonare il torneo. Queste le sue parole: “Mi dispiace dovermire dalle. Quello di Shenzhen è un grande evento, il più importante dell’anno nel circuito WTA. Non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo e la mia stagione. Non vedo l’ora di tornare in salute e spero di essere a Shenzhen anche il prossimo anno”. Per la giapponese le WTArestano davvero un tabù. Anche lo scorso annosi presentava con grandi aspettative ed invece perse tutte e tre le partite della prima fase, venendo subito eliminata. Anche in questa edizione era tra le principali favorite, ma oggi è arrivata la notizia del ritiro. Aldi, reduce dalla sconfitta nella ...

