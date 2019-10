Tennis - Jannik Sinner : “Me la gioco con tutti! Obiettivo nel 2020? Continuare a migliorare” : Jannik Sinner, entrato ufficialmente nel club dei migliori 100 Tennisti del mondo (n.93 del ranking), è desideroso di Continuare la sua ascesa in vista di quel che sarà. Le semifinali raggiunte nell’ATP 250 di Anversa (Belgio) e l’ottimo incontro disputato contro il francese Gael Monfils, in lizza per le ATP Finals di Londra, certificano la crescita di un giocatore, finito sulla bocca di tutti e che non vuol fermarsi qui. Il 18enne ...

Tennis : Jannik Sinner ha firmato un importante accordo con la società StarWing : La crescita di Jannik Sinner prosegue anche fuori dal campo da Tennis. Oltre ad essere diventato il miglior Tennista Under 19 nel ranking ATP, il nativo di San Candido ha firmato un importante accordo con la StarWing, società di management sportivo che curerà gli interessi economici ed immagine dell’altoatesino. Questo il comunicato, per voce di Lawrence Frankopan, CEO e proprietario della StarWing, dopo l’acquisizione dei diritti ...

Tennis - Ranking ATP (28 ottobre) : Matteo Berrettini entra in top 10. Otto azzurri tra i primi cento - Jannik Sinner numero 93 : Matteo Berrettini è diventato ufficialmente il quarto giocatore italiano di sempre ad entrare tra i primi dieci del mondo. Il romano è da oggi il nuovo numero 9 del Ranking ATP. Un traguardo raggiunto grazie alla semifinale del torneo di Vienna, la seconda consecutiva dopo quella del Masters 1000 di Shanghai. E’ una settimana comunque storica per il Tennis nostrano, infatti l’Italia presenta ben Otto giocatori nella top 100 della ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : quali saranno gli avversari di Jannik Sinner? Spaventano Shapovalov - de Minaur e Tiafoe : Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals 2019, il torneo riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. L’evento andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, sarà l’ex PalaLido del capoluogo meneghino a ospitare questa kermesse dove i giovani si mettono in mostra e dove vedremo all’opera i fuoriclasse del futuro. L’azzurro scenderà in campo sul cemento indoor di Milano sfruttando una wild ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutti i qualificati. C’è Jannik Sinner - spettacolo all’Allianz Cloud di Milano : Si è ufficialmente delineato il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Jannik Sinner che è entrato di prepotenza ...

Tennis : Jannik Sinner si cancella dal Challenger di Eckental. Obiettivo Next Gen a Milano : Jannis Sinner punta tutto sulle Next Gen ATP Finals 2019, l’evento che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under-21 e che si disputa a Milano. Quest’anno si giocherà nel nuovo Allianz Cloud (il vecchio Palalido) e l’altoatesino è già certo di partecipare al torneo, grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Sinner è attualmente al decimo posto nella Race To Milano, ma, con la partecipazione di Stefano Tsitsipas alle ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner battuto al secondo turno da Gael Monfils che vendica la sconfitta di Anversa : Nel secondo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna il francese Gael Monfils vendica la sconfitta subita da Jannik Sinner ad Anversa e batte il 18enne altoatesino col punteggio di 6-3 7-6(8) in un’ora e 26 minuti di gioco. Nel quinto game del match Monfils recupera da 0-30 sulla sua battuta e nel settimo salva tre palle break col servizio. Purtroppo, in quello successivo, è Jannik a trovarsi 0-40 e a perdere il servizio a zero con un ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati del 24 ottobre. Gael Monfils elimina Jannik Sinner - anche Dominic Thiem va ai quarti : Si sono completati in data odierna gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco sono andate in scena sei sfide. In serata il match di chiusura ha visto l’azzurro Jannik Sinner soccombere contro il transalpino Gael Monfils, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (8). Il padrone di casa Dominic Thiem ha vinto in rimonta contro l’iberico Fernando Verdasco, regolato dopo poco meno di due ore di ...

ATP Vienna – Si ferma Jannik Sinner : il Tennista italiano sconfitto da Gael Monfils al tie-break del secondo set : Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner nell’ATP di Vienna: il tennista azzurro sconfitto da Gael Monfils in due set Dopo il successo all’esordio su Philipp Kohlschreiber, Jannik Sinner è costretto a dire addio all’ATP di Vienna al secondo turno del torneo. Il tennista italiano, attuale numero 101 del mondo ma pronto ad entrare in top 100 per la prima volta in carriera, è stato sconfitto dal numero 14 del mondo, Gael ...