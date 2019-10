Taylor Mega sono fatta così ho tanti flirt

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 29 ottobre 2019) La vita sentimentale diè movimentata e questo non è più un segreto, anche con il recente triangolo, tutto al femminile, tra lei, Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo.intervistata dal settimanale “Novella 2000”, ha ammesso di averee di non riuscire, almeno per ora, ad impegnarsi in una relazione duratura. Con queste dichiarazioni, laha anche parlato della reazione della madre dinanzi ai recenti gossip:” Io. Ho. Ci provo a stare in una relazione, ma poi non ci riesco. Orasingle e va bene. Faccio fatica a dedicare del tempo a persone che nonio. Con Erica, vorrei recuperare il rapporto che avevamo. Giorgia? Quando sidiffuse le notizie, mia madre l’ha saputo, ha pianto. “ Rispondendo allessime critiche che le arrivano via social,non fa una piega ...

