Tagli di capelli per l' autunno-inverno | il long bob e la frangia

Tagli di capelli corti e medi autunno-inverno : dal baby lavanda al caschetto al contrario : In queste settimane fioccano molte interessanti novità i colori e i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Secondo quanto riportato da Vogue, nei prossimi mesi freddi saranno proposti una vasta gamma di look sbarazzini: dai classici caschetti, fino ai cortissimi pixie cut, i quali dovranno essere esibiti in maniera particolare. Si parla di 'Reverse Bob', di 'Bob simmetrico' e del 'Bowl Cut'....Continua a leggere

Tagli di capelli e tonalità autunno-inverno : il long bob - il bowl cut e il warm amber : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti Tagli di capelli. Il più richiesto dalle ragazze nelle ultime settimane è senza nessun dubbio il long bob. Quest'ultimo risulta essere sempre molto versatile e inoltre è stato sfoggiato anche dalla celebre Jennifer Lopez. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Il long bob si adatta perfettamente a ogni tipologia di capelli e anche di colore naturale. Se i capelli sono fini ...

Tagli di capelli per l'autunno-inverno : il blunt cut e il colore Flannel Hair : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Il più gettonato è senza nessun dubbio il blunt bob. La chioma in questione ricorda gli anni '90 ed è perfetta per rinnovare il proprio look nei prossimi mesi. Di seguito tutte le novità del momento. ...Continua a leggere

Tagli di capelli corti e tonalità per l'autunno-inverno : il bob e il castano fragola : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le donne il bob portato da Lucy Liu. La chioma dell'attrice è molto glamour e inoltre ricorda molto gli anni '90. Di seguito le ultime novità a riguardo. Nuove chiome In questo periodo molte celebrità hanno pensato di rinnovare il proprio hairstyle. L'ultima è stata Lucy Liu che ha abbandonato la lunga chioma setosa e ha ...

Il Collegio 4 : prima puntata - si Tagliano i capelli! | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Tagli capelli autunno 2019 : blunt bob - il caschetto nostalgico degli anni ’90 : Kim Kardashian Kristen BellSelena GomezLily JamesJennifer LopezJennifer LopezJennifer LopezBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara Palvin Barbara PalvinPenelope CruzPenelope Cruz Cardi B Cardi BTutto quello che è avvenuto circa 30 anni fa è indiscutibilmente cool. L’era che ha visto nascere le Spice Girls con i loro look super colorati e trendsetter, esplodere i Nirvana dal mood grunge e il minimalismo ...

Tagli di capelli per l'autunno-inverno : il pixie - il lob - il long bob e la ricrescita : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. Sono di tendenza tutti i tipi di chiome corte, medie e lunghe, in modo da accontentare tutte le donne. Questi hairtstyle sono anche in grado di regalare un look molto sbarazzino e brioso. Di seguito le ultimissime novità del momento. Nuove chiome I grandi protagonisti della stagione sono i capelli corti: quindi via libera al famoso pixie cut e ai Tagli a la garconne. ...

Calendario Lunare Novembre 2019 : date luna piena - segni zodiacali - quando Tagliare i capelli - parto - semina : Il nostro sistema solare possiede diversi satelliti, il più grande tra quelli naturali è la luna. Lungo tutto il corso di ogni mese, la luna si manifesta sotto diverse fasi, tanto che a seconda del punto terrestre nel quale ci so trova, la si vede in modo differente: gobba a ponente, gobba a levante, luna piena, quarto di luna e così via. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i giorni di Novembre nei quali è prevista una luna piena. Vedremo ...

Asia Argento Taglia i capelli cortissimi : "Colpa di una tintura" : Asia Argento cambia look, ma questa volta si tratta di una scelta obbligata. La sua chioma mora ha lasciato spazio ad un taglio cortissimo dalle tonalità platino, di cui l’attrice ha spiegato le ragioni: “La tinta mi ha fatto cadere i capelli”. “Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata - ha detto Asia Argento nelle sue storie di Instagram, mostrando il nuovo hairstyle - Mi sono tagliata ...

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno-inverno : il caschetto antiage e il Lobe : Spuntano delle novità interessanti riguardanti i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno/inverno. Nonostante le chiome lunghe siano abbastanza in voga, in quest'ultimi anni un numero sempre più crescente di donne preferisce ricorrere alle forbici. In questa stagione fredda, a conquistare la platea sono svariate tipologie di Tagli medi e corti come l'intramontabile caschetto, il pixie cut che ricorda l'iconica Audrey Hepburn e il ...

Tagli di capelli e tonalità per l'autunno-inverno : il chin bob - il rosa e l'icy blue : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare i parrucchieri del salone Compagnia della bellezza hanno proposto il chin bob. La chioma in questione è molto facile da portare e inoltre è sfoggiata anche da molte star. Di seguito tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Il chin bob è il vero protagonista dei prossimi mesi freddi: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto la cui ...