Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Novità importanti suldi. Sulle sue storie Instagram, infatti, loha pubblicato un video che ha scatenato i social: “Ciao Spagna, indovina? Sto tornando”. Indizio di mercato, bluff o altre situazioni extra-calcistiche per l’ex Juve e Milan? Zlatan ha detto addio alla MLS ed ai Galaxy, nel complesso l’esperienza è stata molto importante anche in termini di gol ma anche e soprattutto di leadership, adesso è alla ricerca di una nuova avventura.è finito nel mirino di 4 squadre che giocano nel campionato di Serie A, si tratta di Napoli, Milan, Fiorentina e Sampdoria. A questo punto potrebbero aprirsi anche delle soluzioni in Spagna, Ibra si considera ancora un top a livello mondiale ed è alla ricerca di un progetto ambizioso, sono circolate anche voci su un possibile ritiro anticipato, indiscrezioni che per il momento non ...

CalcioWeb : Svolta #Ibrahimovic, l'indizio sul futuro arriva direttamente dallo svedese - sscalcionapoli1 : Martino: “Bravo Lorenzo, col Salisburgo la svolta! Ibrahimovic vuole Napoli, trattativa in corso! Lo diceva già nel… -