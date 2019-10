Super Monkey Ball | Banana Blitz HD disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 29 ottobre 2019)finalmente fa il suo ritorno inHD, orain versione fisica e digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, con una release su Steam pianificata per l’Inverno 2019! Dai un’occhiata al trailer di lancio diHD e preparati ad affrontare 100 livelli nei panni di una delle tue scimmie preferite. Oppure, per la prima volta in assoluto, i giocatori possono selezionare un nuovo personaggio speciale: Sonic the Hedgehog e affrontare ogni livello con gli anelli d’oro al posto delle banane e del nostalgico SFX (sbloccato dopo aver raggiunto un certo punto nel gioco in singleplayer)!è tornato in HD: Pubblicato su Wii nel 2006,HD rinvigorisce il gioco originale con 100 stage in singleplayer, 10 minigiochi in ...

