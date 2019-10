Sulla manovra un vertice non basta | domani nuovo incontro | Ma c' è piena intesa nel

Elezioni Umbria - ora scatta l'assedio a Di Maio. E lui : battaglia Sulla manovra : Finito al tappeto, Luigi Di Maio reagisce con la forza della disperazione. Con il Movimento ridotto in Umbria al 7,4% (un anno e mezzo fa lì aveva raccolto il 27%) e la base e gli eletti...

Zingaretti sui risultati in Umbria : “Il caos di polemiche Sulla manovra non ha aiutato” : "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere": con queste parole il segretario dem Nicola Zingaretti commenta la sconfitta in Umbria. Un clima di dubbi e perplessità condiviso anche da altri esponenti del Pd.Continua a leggere

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia - il dettaglio Sulla manovra : "Soltanto quel gruppo ristretto..." : La manovra del governo M5s-Pd fa schifo a tutti. Come ricorda Giorgia Meloni, fa schifo anche all'Europa che tanto "ama" questo esecutivo, al punto che Bruxelles ha spedito una lettera al governo alla ricerca di chiarimenti sulle coperture e le stime inserite nella legge di bilancio. E contro la man

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa Sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : siamo Sulla strada giusta : Manovra, Di Maio: "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo"

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue Sulla manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Conte si schianta Sulla manovra. L'economista tedesco Gros : "Perché potrebbero non darvi flessibilità" : "Non si può fare finta di nulla", anche se il governo Conte è considerato "amico" dalla Commissione Ue. Daniel Gros, direttore del Center for European Policy Studies, spiega a Repubblica cos'ha portato Bruxelles a scrivere una lettera a Palazzo Chigi per chiedere conto delle coperture mancanti della

Si rafforza l'asse Conte-Gualtieri Sulla manovra. La linea al Parlamento : piccole modifiche - no stravolgimenti : Questa volta a distanza solo per impegni di agenda, ma la questione logistica è secondaria. Giuseppe Conte da Torino, Roberto Gualtieri a Montecitorio davanti ai parlamentari del Pd: l’asse tra il premier e il ministro dell’Economia sulla manovra è sempre più solido. All’indomani della tregua armata nella maggioranza, i due parlano lo stesso linguaggio sul prossimo step, quel passaggio in Parlamento che ...

Conte non teme conflitti in sede parlamentare Sulla manovra : "Non temo conflitti" in sede parlamentare sulla manovra. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda a Torino. "Il confronto di ieri - ha detto il premier Conte - è servito a raccogliere meglio le sensibilità e le istanze delle diverse forze politiche. D'altra parte nell'operare una sintesi di differenti sensibilità, di differenti premure di varie forze politiche è normale che ci siano confronti e dialoghi e che ci possa ...

Giorgia Meloni Sulla manovra : "Se l'Europa manda la lettera vuol dire che fa proprio schifo" : Ci va giù pesantissima Giorgia Meloni sulla lettera che Moscovici e Dombrovskis hanno inviato all'Italia: "Questa manovra fa schifo anche all'Ue che ha voluto questo governo". La leader di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione di una mozione a tutela delle libere prof

Atto dovuto. Lettera Ue all'Italia Sulla manovra - senza minacce : Un Atto dovuto. Sia perché anche con la manovra 2020 l’Italia non riduce il suo debito. Sia perché presenta un peggioramento del deficit strutturale dello 0,1 per cento, rispetto all’aggiustamento raccomandato da Bruxelles dello 0,6 per cento. Ma soprattutto la Lettera che la Commissione europea ha inviato al Belpaese sulla legge di bilancio del governo Conte II è quella che in ambienti europei viene definita ...

Manovra 2020 - la lettera dell’Ue all’Italia : «Non rispetta i patti Sulla riduzione del debito» : Il piano presentato dal governo italiano a Bruxelles «Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020», scrive la Commissione europea

Sulla manovra l'Ue chiede "nuovi chiarimenti entro domani" : La Commissione Ue chiede all’Italia “ulteriori informazioni Sulla precisa composizione dei cambiamenti del saldo strutturale e gli sviluppi della spesa previsti nella manovra”, necessari per “stabilire se c’è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti” nel 2019 e 2020: lo scrive Bruxelles nella lettera all’Italia. I nuovi chiarimenti sono attesi entro domani, 23 ...