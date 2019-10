Suicidio prima causa morte innaturale tra adolescenti Esperta | ' Ecco come prevenirlo'

I poliziotti uccisi a Trieste salvarono 15enne dal Suicidio 10 giorni prima della sparatoria : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste di venerdì 4 ottobre, salvarono un 15enne da un tentativo di suicidio 10 giorni prima di morire. Lo rivela la Polizia di Stato su Facebook: "Con la semplicità di chi pensa di aver fatto solo il proprio dovere, tornarono in ufficio, contenti per quel ragazzo". Intanto, l'aggressore Alejandro Stephan Meran è stato trasferito in carcere.Continua a leggere

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio 3 adolescenti raccontano in prima persona le loro storie di autolesionismo : Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. In occasione della Giornata Mondiale per la prevezione del suicidioe in concomitanza del convegno scientifico “Bambini, adolescenti e suicidio: una nuova emergenza”all’Ospedale ...