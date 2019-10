Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) La storia diDi Folco, all’anagrafe Marcello, inizia in un quartiere di Roma nel 1943 e prosegue in una lunga ricerca che la porterà a diventare pienamente donna nel 1980, dopo un intervento chirurgico a Casablanca. A raccontare in unle esperienze eclettiche di, che fu attrice nei film di Fellini e Rossellini, prostituta a Bologna, ma anche attivista politica alla guida del Mit, il Movimento italiano transessuali, è, giornalista e conduttrice del programma Cartasu Rai3. Alla presentazione al Libraccio di Roma, erano presenti la scrittrice e politica italiana Vladimir Luxuria, il fondatore del gruppo Abele e presidente dell’associazione antimafia ”Libera” don Luigi Ciotti e la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. L'articolo ‘Storia diche fu Marcello’, ildi: ...

ilfattovideo : ‘Storia di Marcella che fu Marcello’, il libro di Bianca Berlinguer: “Lei mi insegnò a superare gli ostacoli ed ess… - erregi69 : ‘Storia di Marcella che fu Marcello’, il libro di Bianca Berlinguer: “Lei mi insegnò a superare gli ostacoli ed ess… - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: ‘Storia di Marcella che fu Marcello’, il libro di Bianca Berlinguer: “Lei mi insegnò a… -