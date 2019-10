“Space Adventure” | la mostra che sta emozionando il mondo sbarca a Torino

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019), lache stail– da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari. Oltre ottanta memorabilia originali che segnano il sentiero sulle orme di astronauti, tecnici e scienziati. Un viaggio unico ed emozionante che racconta le incredibili conquiste dell’uomo nelle esplorazioni spaziali per terminare nello Space Camp: 400 mq di pura interattività dove, grazie ai simulatori, i visitatori potranno sperimentare le stesse sensazioni che provano astronauti e cosmonauti durante l’addestramento, dall’assenza di gravità alla perdita dell’orientamento ...

lmellanofiba : Space Adventure: A Torino arriva la grande mostra sullo Spazio che ha fatto il giro del mondo -