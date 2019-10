Soule Juventus | affare fatto | il talento argentino arriverà a gennaio

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 29 ottobre 2019)– Non solo fenomeni già pronti, Paratici guarda al futuro. Dopo tanti baby talenti in giro per l’Italia, lapunta sull’ennesimo futuro crack mondiale. Infatti la società bianconera ha già messo a segno il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. Paratici batte la concorrenza di diversi top club e si aggiudica uno dei migliori talenti del vivaio: Matia. La mamma di Soulé ha da poco ottenuto il passaporto italiano, ciò difacilita l’perchè permetterà a Matias di trasferirsi a Torino in tempi brevi., nuovo colpo Colpo in prospettiva in arrivo per la. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club bianconero è vicino a concludere l’operazione che porterà, da, il giovanissimo Matiasalla corte della ‘Vecchia Signora’. Leggi anche: Mercato, ...

