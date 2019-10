Sony guarda al futuro e registra i marchi PS6 | PS7 | PS8 | PS9 e PS10 in Giappone

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019)Interactive Entertainment ha depositato iper PS6, PS7 , PS8, PS9 ein, probabilmente come sicurezza per le future piattaforme PlayStation.Questo tipo di protezione delo è un evento normale per. Ecco una storia dei"PS" in:Insomma,ha da poco annunciato in via ufficiale che PlayStation 5 arriverà nel corso delle vacanze natalizie del 2020 ma, a quanto pare, l'aziendagià ale, con questa mossa, ha semplicemente voluto assicurarsi l'ormai celebre "sigla" con cui si abbreviano le piattaforme PlayStation.Leggi altro...

