Sondrio | picchia bambino di 7 anni | arrestato compagno della madre

Sondrio : bimbo di 7 anni picchiato ripetutamente - arrestato il compagno della madre : In una delle frazioni di Tirano, in provincia di Sondrio, due settimane una madre ed il suo piccolo di 7 anni si dirigono al pronto soccorso: il bimbo è stato picchiato ripetutamente e la madre teme eventuali complicazioni. Alle domande dei medici sulla causa di tutti quei lividi, i familiari rispondono: "È stato un compagno di scuola". Per avvalorare la tesi, il compagno della madre il giorno seguente si reca in Commissariato e sporge denuncia ...