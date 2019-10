Sondaggio di Renato Mannheimer a Quarta Repubblica | Per gli italiani questo governo

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) "è finito". Dopo le ultime elezioni regionali in Umbria che hanno decretato il disastro dei governi che appoggiano ile il trionfo del centrodestra che ha stravinto con il 57,5 per cento dei consensi, la maggioranza degliritiene che l'esecutivo targato Pd-Movimento 5

mrmnft : RT @Libero_official: La rivelazione di Mannheimer dopo il voto in Umbria: per gli Italia il percorso di questo esecutivo è già terminato, l… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: La rivelazione di Mannheimer dopo il voto in Umbria: per gli Italia il percorso di questo esecutivo è già terminato, l… - Libero_official : La rivelazione di Mannheimer dopo il voto in Umbria: per gli Italia il percorso di questo esecutivo è già terminato… -