Snowboard | Coppa del Mondo Modena 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Snowboard - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia cerca protagonisti di livello nelle specialità park&pipe : l’Italia si presenterà alla gara di Coppa del Mondo di Big Air di Modena, che si disputerà sabato prossimo sulla rampa di Modena Fiere durante Skipass, con buone ambizioni ma purtroppo senza una delle sue punte di diamante. Mancherà infatti Alberto Maffei, decimo l’anno scorso, settimo nel 2017 quando la gara italiana si disputava ancora nella zona EXPO 2015 di Milano, e nono sempre nel 2017 a Moenchengladbach, il 24enne di Pinzolo si è rotto il ...

Snowboard - la città di Modena ospita la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air : Il programma e gli atleti italiani protagonisti sabato 2 novembre nella specialità Big Air Modena capitale dello Snowboard per un giorno. Il prossimo 2 novembre infatti, in occasione della Fiera Skipass, la città emiliana ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo della specialità Big Air. Saranno quattro gli italiani a prendere parte alla competizione: Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian. Le gare andranno in ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena 2019 : nove gli azzurri convocati per il big air : La Coppa del Mondo di Snowboard fa tappa a Modena: domenica 3 novembre si terrà la prova di big air per la quale il DS Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri, due donne e sette uomini. Alle ore 9.35 via alle qualificazioni maschili, alle ore 13.40 quelle femminili. Le finali scatteranno alle ore 17.00 con l’alternanza dei salti tra uomini e donne. Di seguito l’elenco completo dei nove azzurri convocati: due le donne, ovvero Silvia ...

Snowboard. La Coppa del Mondo di Carezza sarà green event : 19 dicembre. La data che tutti gli appassionati di snowboard aspettavano, quando la Coppa del Mondo farà tappa a Carezza,

Snowboardcross - la squadra di Coppa del Mondo lavora duro sullo Stelvio in vista della prossima stagione : Snowboardcross di Coppa del Mondo e Coppa Europa allo Stelvio intensificano la preparazione in vista della nuova stagione Allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross, impegnata sul ghiacciaio da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre con Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Michela Moioli, Sofia Belingheri e Raffaella Brutto. Presenti ...