Skoda Octavia Wagon - Al volante del prototipo - VIDEO

Skoda Octavia - Primo sguardo alla quarta generazione : Per evolvere il modello più venduto della propria storia, la Octavia, la Skoda punta a donare alla berlina un look più dinamico, derivato da quello portato al debutto dalla nuova Scala. Come è già possibile osservare dai primi bozzetti svelati dalla Casa, la quarta generazione della quattro porte manterrà le proporzioni di sempre, con la promessa combinare dimensioni esterne da segmento D a interni particolarmente spaziosi. La tre volumi ...