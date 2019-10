Sicilia | M5S | ' ddl consulta giovanile balzo in avanti per Regione'

Chiesta la condanna di 14 imputati per le firme false M5s in Sicilia. Tra loro ex deputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali.Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali.

Pd : Miceli - 'in Sicilia alleanza con M5S si deve fare' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'alleanza con il M5S in Sicilia non si può fare, si deve fare. A partire dalle amministrative". A dirlo all'Adnkronos è il deputato dem Carmelo Miceli a margine di un evento del Pd a Palermo. "A Termini Imerese per esempio - aggiunge - è inevitabile che si faccia un'

Pd : Cracolici - 'alleanza con M5S in Sicilia? politica non si fa con chiacchiere' : Palermo, 26 ott. x (Adnkronos) - "I processi politici non si auspicano e non si determinano con le chiacchiere. Se un mese e mezzo fa qualcuno avesse ipotizzato un governo nazionale M5S-Pd lo avrebbero preso per pazzo, eppure oggi c'è. La politica si fa qui e ora, tutto il resto è fuffa". Così il de

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio per presidenza (3) : (Adnkronos) - "Chi ha governato finora – sottolinea il capogruppo M5S a Sala d’Ercole Francesco Cappello - si è sempre lamentato di non poter disporre di una maggioranza, utilizzando questo come scusa per giustificare il proprio malgoverno. Stiamo proponendo una riforma della legge elettorale che ga

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio per presidenza (2) : (Adnkronos) - Il ddl del M5S consta di 77 articoli, suddivisi in 7 titoli, che passano in rassegna tutti gli aspetti della riorganizzazione del sistema elettorale Siciliano. "Cardine della legge – commenta Siragusa – è l'assegnazione di un premio di maggioranza che garantisca alla coalizione vincent

Sicilia : M5S - ‘milioni per Ambelia - Musumeci ritiri delibera’ (2) : (Adnkronos) – “In un momento come questo, in cui si levano grida di dolore da tutti i settori della nostra isola ‘ afferma il capogruppo Francesco Cappello – una notizia del genere è quasi un pugno allo stomaco per i Siciliani. Apprendiamo che per trovare queste somme da elargire alla struttura tanto a cuore al nostro presidente, la Ragioneria generale si è dovuta addirittura prodigare in una complessa attività di ...

Sicilia : M5S - ‘milioni per Ambelia - Musumeci ritiri delibera’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – “Ora ne siamo certi: diventerà Bellissima. Ovviamente non parliamo della Sicilia, sempre più con le pezze al sedere grazie anche a questo esecutivo che non riesce a cavare un ragno dal buco, ma di Ambelia, la tenuta del paese di Musumeci per la quale, chissà come, i soldi si trovano sempre e comunque e, per giunta in fretta, in un momento in cui di soldi non ce n’è per nessuno e si è costretti a ...

Vitalizi - il taglio light della Sicilia : avviato l’iter per diminuirli del 9%. M5s : “Così è una farsa” : E alla fine anche la Sicilia taglierà i Vitalizi dei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un taglio light: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione dei Vitalizi dell’Assemblea regionale Siciliana. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, ...

Infrastrutture : M5S - 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia' (2) : (Adnkronos) - E ancora: "Anas acquisterà il progetto definitivo di Sarc e occorreranno solo sei mesi per acquisire le autorizzazioni che ancora mancano. Infine, si procederà velocemente per mettere a bando l’intera opera. Un bando integrato che prevederà sia un progetto esecutivo che la vera e propr

Infrastrutture : M5S - 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla Ragusa-Catania il risultato importante di oggi è la sinergia tra tutte le istituzioni. L’obiettivo rimane quello di portare a compimento l’opera nel più breve tempo possibile e, nonostante non ci sia un cronoprogramma dettagliato, sono stati scanditi dei tempi t

Sicilia : edilizia residenziale - Zafarana (M5S) - 'Regione sia meritocratica con Comuni' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "La Regione sia meritocratica nei confronti dei Comuni" per l'impiego dei 22 milioni di euro previsti dallo Stato per l'edilizia residenziale sociale. A chiederlo è la deputata del M5S all'Ars Valentina Zafarana che ha presentato un'interrogazione per conoscere i crite

Rifiuti : discariche Oikos in Sicilia - M5S chiede chiarimenti al governo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Fare chiarezza sulle discariche della Oikos a Motta, in provincia di Catania. E' la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare