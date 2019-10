Si è concluso il Climathon | all’Italia il primato mondiale della partecipazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si è conclusa in tutto il mondo la quinta edizione di, l’hackathon sui cambiamenti climatici che nel mondo ha chiamato a raccolta migliaia di persone – tutte al lavoro sulle idee più innovative a livello urbano. Spunti inediti o già collaudati, resi più funzionali o adattati alle realtà locali, per ridurre l’inquinamento, migliorare la mobilità, raccogliere e selezionare i rifiuti, contrastare gli eventi climatici estremi e così via. In Italiaha mobilitato ben 13 città che hanno lanciato ai cittadini sfide coraggiose e ambiziose. Tra queste sia grandi centri come Milano, Torino, Venezia, Palermo, Cagliari, Sassari con i problemi tipici dei grandi contesti urbani, sia località più piccole come Matera, Mantova, Carpi (MO), Cava de’ Tirreni (SA), Courmayeur (AO), Gaiba (RO), Rovereto. Accanto alsenior è stata organizzata la ...

