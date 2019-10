Shigeru Miyamoto premiato dal governo giapponese per meriti culturali

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ogni anno ilonora alcune personalità per i loro importanti contributi. Quest'anno il riconoscimento Person of Cultural Merit è stato consegnato adi Nintendo.Coloro che hanno ottenuto il premio provengono da una varietà di settori tra cui l'arte, la musica, la scienza e il mondo accademico. Venti persone sono state nominate come persone di merito culturale, tra cui.Come riporta Nikkei, altri che hanno ottenuto il premio sono stati il ​​creatore di manga Moto Hagio (They Were Eleven, The Poe Clan) e il regista Nobuhiko Obayashi (House, Hanagatami).Leggi altro...

