Serve sempre un piano B | il caso Le frasi di Osho insegna

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Federico Palmaroli è il creatore de “Ledi”, “meme” - secondo il linguaggio del web - “vignette 2.0” - per come ama definirle l’autore - che ognuno di noi ha intercettato almeno una volta sui propri social e che, alle origini di questo tormentone, riportavano l’immagine diRajneesh, mistico e maestro spirituale indiano, con l’intuizione semplice quanto geniale di abbinarle adi uso corrente in slang romano. Nel giro di poco tempo si verifica quella magia a cui un po’ tutti anelano quando creano dei contenuti per Facebook, Twitter, Instagram, i post diventano un fenomeno virale senza precedenti e sono ovunque, così ovunque che arrivano in India, a Kerala in una gigantografia con foto dedicata al maestro Rajneesh. I suoi seguaci, infatti, convinti di avere a che fare con una citazione in ...

mirellaliuzzi : 'Fuori i partiti dalla #Rai', l'abbiamo sempre detto e non l'abbiamo certo dimenticato. È il momento di vincere le… - toni65012586 : @DebAttanasio Perche' attacchi sempre? Mi chiamo Antonio e do il peso giusto ai social.Ti serve il codice fiscale p… - treatmelikegold : RT @freddiesgroupie: Fra quando lo capirete che per l'analisi della sconfitta non potete sempre dire che gli elettori sono degli analfabeti… -