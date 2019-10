Serie A, 10° turno: Parma-H.Verona 0-1

Si scuote ildopo due ko:pesante colpo al 'Tardini' (0-1) contro unreduce dal bel pari in casa Inter. Pronti, via e ospiti avanti con l'imparabile saetta di Lazovic sotto l'incrocio (10').Faticano i ducali:due fiammate di Gervinho e poco altro.Al 44' Hellas vicino al raddoppio con Kumbulla: Sepe ci mette una pezza.Ripresa.Traversa Gervinho al 49', appena largo il destro di Lazovic, al 71' Silvestri non è perfetto su Dermaku ma con una smanacciata evita il tap-in di Kucka.Portiere gialloblù reattivo anche su Karamoh.(Di martedì 29 ottobre 2019)