Senza biglietto | capotreno li costringe a saltare e uno muore

Incinta al nono mese sale sul bus Senza biglietto. L’autista la fa scendere sotto la pioggia : Francesca Pennucci, una donna di La Spezia Incinta al nono mese, è salita sul bus numero 3 senza biglietto dopo essersi sottoposta a una visita ginecologica. Ha tentato di acquistare il ticket dall'autista il quale, anziché venderglielo, l'ha fatta scendere sotto la pioggia. La società dei trasporti ha aperto un'inchiesta sul conducente.Continua a leggere

Incinta e Senza biglietto - l'autista la fa scendere sotto la pioggia : E' accaduto a La Spezia. La donna, 45 anni: "Volevo acquistare la corsa a bordo, il conducente si è rifiutato". L'Atc avvia un'inchiesta disciplinare

Straniero Senza biglietto attacca poliziotti : ad uno rompe il braccio : Arriva dal foggiano la notizia dell'ennesima aggressione a bordo di un treno commessa da un cittadino Straniero trovato privo di biglietto. Stavolta a finire in manette è un pregiudicato gambiano che, deciso a proseguire gratuitamente il viaggio, non ha esitato ad attaccare il capotreno e gli agenti della Polfer. L'episodio ieri pomeriggio su un convoglio delle Ferrovie del Gargano, ente che si occupa di alcuni trasporti ferroviari nel Sud ...

Trovato Senza biglietto - senegalese colpisce agente della polizia ferroviaria : Andrea Pegoraro Il fatto è avvenuto a bordo di un treno regionale nella tratta Livorno-Empoli. Una volta fermato alla stazione di Empoli, il giovane ha aggredito un pubblico ufficiale ma è stato bloccato e arrestato Una volta Trovato senza biglietto, ha colpito un agente della polizia ferroviaria. Per questo comportamento un giovane senegalese di 25 anni è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ...

Su treno Senza biglietto aggredisce agenti Polfer : arrestato : Roma – Un cittadino della Guinea di 20 anni, e’ stato arrestato ieri all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini dalla Polizia Ferroviaria, per i reati di resistenza, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. L’uomo, dopo essersi introdotto a bordo di un treno Italo Ntv sprovvisto del regolare titolo di viaggio, e’ stato invitato a scendere dal convoglio dagli agenti intervenuti, ma si e’ ...

Sorpreso Senza biglietto - minaccia capotreno con un coltello : ricercato straniero : Alla scena hanno assistito, terrorizzati, diversi viaggiatori. Invitato a presentare i documenti, il giovane, descritto come un extracomunitario, ha dato in escandescenze, arrivando a minacciare il controllore con un coltello Federico Garau ? Luoghi: Pisa

Senza biglietto sul treno - pestano agenti e li feriscono in modo serio : nigeriani subito liberi : Senza biglietto, gli stranieri pretendevano di viaggiare comunque sul treno: all'arrivo degli agenti la violenza. Due poliziotti restano feriti in modo serio, ma dopo il giudizio direttissimo arriva la beffa della sospensione della pena. Ancora in corso le ricerche del terzo aggressore, fuggito durante la colluttazione Federico Garau ? Luoghi: Verona ...

Tiburtina - controllori Atac picchiati da ragazzo Senza biglietto : Roma – Nuova aggressione ai danni del personale Atac, avvenuta ieri pomeriggio sulla linea 545 nei pressi della fermata stazione Tiburtina, dove un 21enne del Gambia ha preso a calci e pugni i controllori del mezzo, rei di avergli chiesto di mostrare il biglietto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono prontamente intervenuti e hanno bloccato il 21enne, per poi portarlo in caserma, in attesa del rito per direttissima dove dovrà ...

Scoperto Senza biglietto del bus : prende a pugni un controllore : Andrea Pegoraro Un ragazzo italiano ha dato false generalità, ha minacciato gli addetti ed è fuggito. È stato preso poco dopo dalla polizia. Il fatto è successo a Torino Ha picchiato un controllore che gli aveva chiesto i documenti di viaggio che lui non aveva. per questo un ragazzo italiano di 27 anni di Pino Torinese è stato arrestato dalla polizia. Come riporta Torino Today, il fatto è successo lungo la linea 30 del bus che ...

Savona - pugni al controllore : fermato senegalese Senza biglietto : Federico Garau Le ferite dell'ispettore Tpl sono state giudicate guaribili in sette giorni. Inutile il tentativo di fuga dello straniero, che è stato inseguito dai due operatori, in contatto telefonico diretto con la questura di Savona Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus da parte di uno straniero senza biglietto, l'episodio è accaduto ieri mattina a Savona. Il responsabile è un senegalese di 27 anni richiedente asilo ...

Un trafficante di droga è stato scoperto perché viaggiava in treno Senza biglietto : Era ricercato per traffico internazionale di droga, ma viaggiava senza biglietto su un treno regionale. L'imprudenza è costata cara a un nigeriano di 26 anni, sorpreso sul regionale partito da Roma alla volta di Perugia. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno, intervenuti per l'irregolarità di viaggio, hanno approfondito i controlli e scoperto che l'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Taranto - gambiano Senza biglietto pesta autista : arrestato : Lo straniero ha iniziato ad innervosirsi nonappena il dipendente Ctp l'ha invitato ad acquistare ed obliterare un regolare titolo di viaggio. Prima le urla, poi la violenta aggressione: l'uomo finisce al pronto soccorso di Martina Franca. Ancora un aggressione a bordo di un mezzo pubblico da parte di uno straniero, episodio che stavolta si è registrato a Taranto, ed al termine del quale il conducente è dovuto ricorrere alle cure del pronto ...

Siena - Senza biglietto sull'autobus : albanese picchia il controllore : Un 25enne residente a Colle val d'Elsa (Siena) trovato senza biglietto si è rifiutato di dare i documenti ed ha insultato e spintonato con forza un controllore. Poi si è dato alla fuga, ma è stato individuato dai carabinieri e denunciato Aggressione a controllore autobus Raffaello Binelli ?Url ...

Assistono Senzatetto stazione Foggia - multati perché Senza biglietto : multati perché erano sulle banchine a ridosso dei binari senza biglietto, nonostante stessero portando cibo e coperte ai senzatetto. È accaduto a Foggia. A raccontare l’episodio sono i volontari Fratelli della stazione, che Assistono i clochard che frequentano quella zona. La multa postata su Facebook La multa, postata anche su Facebook, ammonta a 16,67 euro per ciascun volontario che si trovava in stazione senza titolo di viaggio nella serata ...