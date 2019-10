Sea Watch | “Ci negano autorizzazione a uscire dal porto”

Migranti : Sea Watch - ‘nessuna discontinuità - ci negano autorizzazione a uscire dal porto’ : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Nessuna discontinuità: una continua presa in giro. Ci viene negata l’autorizzazione a uscire dal porto nonostante la nave sia giuridicamente libera. Con diniego immotivato della Prefettura di Agrigento, il Viminale prolunga il sequestro in continuità con il governo precedente”. Così, su Twitter Sea watch. L'articolo Migranti: Sea watch, ‘nessuna discontinuità, ci negano autorizzazione ...

Migranti : Sea Watch - 'salvataggio subito se europei - è razzismo istituzionale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Se sull'imbarcazione in difficoltà ci fossero stati europei non avrebbero dovuto aspettare così a lungo. È razzismo istituzionale. Fortunatamente il nostro equipaggio è stato in grado di ritrovare il gommone questa mattina e coordinare un salvataggio con gli amici di

L’aero di Sea Watch - Moonbird - individua 15 migranti in difficoltà. Salvati : Erano a 20 miglia da Lampedusa su un gommone grigio. Fra loro, quattro bambini piccoli, tre adolescenti e due donne

Migranti : Sea Watch - 'per centri soccorso più importanti responsabilità che vite umane' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Una cosiddetta guardia costiera libica che non invia motovedette per maltempo; navi cargo che rifiutano qualsiasi comunicazione con il nostro aereo da ricognizione Sar Moonbird e centri ufficiali di soccorso che danno più valore alle responsabilità formali che alle vi

Allarme Sea Watch Italy : «AlanKurdi minacciato dai libici - 109 persone in pericolo» : «Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte”»

Allarme Sea Watch : "Libici minacciano Alan Kurdi" : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'equipaggio di #AlanKurdi è in questo momento minacciato dai libici. 'Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte'". E' l'Allarme lanciato dalla ong Sea Watch su Twitter.

Che cosa è successo a bordo della Sea-Watch 3 : Una donna racconta lo stupro subito con altre due ragazze: tutte e tre aspettavano un bambino, arrivavano dal Camerun e in Libia le hanno violentate, dopo che il giovane che aveva cercato di difenderle è stato ucciso. Un’altra ricorda un ragazzo bruciato vivo davanti ai suoi occhi. Un uomo a ciglio aciutto (ma poi non ce la fa a proseguire) spiega le torture patite in Libia, con una stanza riempita d’acqua in cui sono stati collocati ...

Agrigento - sit in per chiedere il dissequestro della Sea Watch : Sofia Dinolfo Una manifestazione pacifica dei membri dell'equipaggio della nave rimasta ancorata nel porto di Licata dopo il sequestro dello scorso giugno È stato un sit-in pacifico quello che si è svolto nella tarda mattinata di oggi davanti il palazzo della Prefettura di Agrigento. Una manifestazione per chiedere al Prefetto Dario Caputo un intervento sul dissequestro della Sea Watch. A presidiare l’area degli uffici prefettizi ...

L'Assedio sfonda menti chiuse e cuori distratti : diretta prima puntata - ospite Giorgia Linardi (Sea Watch) : [live_placement]L'Assedio, Daria Bignardi riparte da Nove: anticipazioni e ospiti prima puntata prosegui la letturaL'Assedio sfonda menti chiuse e cuori distratti: diretta prima puntata, ospite Giorgia Linardi (Sea Watch) pubblicato su TVBlog.it 16 ottobre 2019 22:00.

Carola Rackete - tre scafisti sulla Sea Watch. Gianni Tonelli : "Traghettatrice di torturatori" : Tre immigrati a bordo della Sea Watch capitanata da Carola Rackete sono trafficanti di esseri umani. "Ciò dimostra - accusa il deputato della Lega Gianni Tonelli - Carola non è la soccorritrice caritatevole dipinta dalla sinistra e dai suoi esponenti politici saliti a bordo della nave, ma una traghe

Migranti : SeaWatch - 'nessuno a Lampedusa. Tragedia avvolta da indifferenza istituzioni' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "Dove siete tutti. Nessuno è venuto a poggiare un fiore sulle bare delle 13 donne, a guardare in faccia i sopravvissuti, a sostenere i soccorritori. Una Tragedia avvolta nell'indifferenza delle istituzioni. Con @Medhope_FCEI saremo ai funerali per esprimere la nostra vi