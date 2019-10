Scuole nell’era digitale | SELFIE aiuta insegnanti e studenti a lavorare meglio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) È passato un anno dalla conclusione del progettofinanziato dalla Commissione Europea. Non ha nulla a che vedere con le foto-ritratto, è l’acronimo della frase inglese Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology, in italiano “autoriflessione sull’apprendimento efficace mediante la promozione dell’innovazione attraverso la tecnologia educativa”. Consiste in uno strumento online gratuito, a disposizione di tutte ledell’Unione, perre docenti e istituti comunitari a valutare e migliorare il modo in cui usano la tecnologia per l’insegnamento e l’apprendimento. È disponibile in 31 lingue (24 lingue ufficiali dell’UE, più albanese, georgiano, macedone, serbo, montenegrino, russo e turco) e può essere utilizzato nelledi istruzione primaria, secondaria e ...

egeaonline : Nelle scuole innovative si apprende con i libri, le APP, la realtà aumentata, la robotica, la stampa 3D e si studia… - EdicRMInnov : Insegnamento e apprendimento nell'era digitale: SELFIE, strumento UE per le scuole, utilizzato da 450 - UE_ED_Caserta : Insegnamento e apprendimento nell'era digitale: SELFIE, strumento UE per le scuole, utilizzato da 450 000 studenti… -