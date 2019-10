Scrive sms per anni al padre morto | poi un giorno il destino le risponde

Fonte : dilei

(Di martedì 29 ottobre 2019) La perdita di un genitore lascia dentro un dolore immenso, una piaga che lacera, che fa male e che difficilmente scompare. Questa è la storia di Chastity Patterson, che per, dopo la morte del, ha continuato a intrattenere con lui una conversazione virtuale. La 23 enne di origini britche ha alle spalle una storia di dolore nata dalla perdita di suoquattrofa a causa di un tumore. L’amore però, soprattutto se vero e sincero come quello nei confronti di un, non si esaurisce soltanto perché una persona non è più fisicamente al nostro fianco. Chastity questo lo sa bene, così ha scelto di continuare tutti i giorni are al, attraverso sms inviati tramite smartphone al numero di telefono che una volta è appartenuto al suo papà. Unperò è successo qualcosa di magico e speciale, un miracolo come è stato definito da uno dei protagonisti di ...

