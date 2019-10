Scoperto il segreto dell’ibernazione | passo avanti rivoluzionario con ricadute

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna ha individuato per la prima volta una rete di neuroni connessa alla regolazione dell’ingresso in letargo. La scoperta è un nuovoinper comprendere i meccanismi responsabili: una condizione che se indotta artificialmente nell’uomo potrebbe avere importantitanto nella medicina che nell’esplorazione spaziale. Lo studio – pubblicato su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature – riporta i risultati di un esperimento effettuato su topi indotti ad entrare nello stato di torpore. Studiando i circuiti connessi alla regione cerebrale che regola la produzione di calore nell’organismo, i ricercatori sono riusciti ad isolare un piccolo gruppo di neuroni dell’ipotalamo che vengono attivati all’ingresso del letargo. “Per la prima volta sappiamo cosa si attiva nel cervello quando un animale entra in torpore”, ...

