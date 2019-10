Sconcerti | “Il Napoli ha bisogno della scossa che può dare uno come Ibrahimovic”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019) L’editorialista per Il CorriereSera Marioha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su TMW Radio.ha parlato dell’imminente sfida contro l’Atalanta al San Paolo e dell’ipotetico arrivo di Zlatan Ibrahimovic al. L’Atalanta “-Atalanta è senza dubbio una partita importante alla quale i bergamaschi arrivano meglio. Mi dicono che lo spogliatoio delè in ebollizione, è un momento delicato. Di gara in gara sempre una formazione diversa. Nonostante ciò ilpotrò fare una buona ara e vincere. Una squadra che riesce ail meglio solo contro le grandi è alla fine.” Su Ibra “Sarebbe un acquisto importante, servirebbe a far pensare diversamente tutta la squadra. Ilhadi uno scossone, sarebbe l’uomo adatto.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA ...

