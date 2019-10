Sciopero dei benzinai dal 6 all’8 novembre | disagi su strade e autostrade contro la

Il 6 e il 7 novembre ci sarà uno Sciopero nazionale dei benzinai : Dalle 6 di mattina del 6 novembre fino alle 6 di mattina dell’8 novembre ci sarà uno sciopero nazionale dei benzinai. Lo comunica una nota dei sindacati che hanno aderito, in cui è scritto che lo sciopero è rivolto «nei confronti

Auchan e Conad - mercoledì 30 ottobre va in scena lo Sciopero dei supermercati : Uno sciopero nazionale coinvolgerà i 18000 lavoratori dei supermercati Auchan e Sma acquisiti da Conad. I sindacati chiedono...

Cotral : alle 13 adesione allo Sciopero del 42% dei dipendenti : Roma – Cotral rende noto che alle ore 13:00 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi – Ait il 42% del totale dei dipendenti dell’azienda in servizio nelle fascia oraria interessata dall’agitazione. Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori ...

Tra maltempo e Sciopero dei treni - ecco servito un bel venerdì all’italiana : C’è il maltempo, e non possiamo farci nulla. C’è rischio idrogeologico, e li potremmo fare molto, ma l’unica cosa che ci viene in mente di fare è quella di chiudere le scuole. C’è lo sciopero, e di quello se ne potrebbe discutere per giorni. Fatto sta che questi tre ingredienti, oggi, stanno bloccando un’intera nazione, una di quelle che si fregia di essere tra i cosiddetti paesi sviluppati, nonostante di sviluppato si noti ben poco, tra ...

Sciopero - oggi è il venerdì nero dei trasporti : tutto quello che c'è da sapere : Sciopero generale, il blocco dei trasporti coinvolge tutta Italia e riguarda, oltre al trasporto pubblico locale, anche...

Alfonsi : al fianco dei lavoratori in Sciopero : Roma – La presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, esprime la propria vicinanza e quella della Giunta municipale ai lavoratori in sciopero: “Domani 25 ottobre, sarò in piazza accanto alle lavoratrici e ai lavoratori per lo sciopero generale indetto dalle OO.SS.” dichiara Sabrina Alfonsi, la Presidente del Municipio I in una nota stampa. “Insieme a tutta la Giunta del Municipio, offriremo il nostro sostegno ai dipendenti delle aziende ...

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclamato uno Sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Roma - venerdì Sciopero dei trasporti : 10.00 venerdì trasporto pubblico a rischio a Roma per due scioperi,uno di 4 ore,dalle 20 a fine servizio,l'altro di 24 ore L'agitazione di 4 ore è indetta dai sindacati Cgil,Cisl,Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarda le aziende partecipate da Roma Capitale La protesta interesserà bus,tram,metro, ferrovie Roma-Lido,Roma-Civitacastellana-Viterbo,Termini-Centocelle.Quella di 24 ore è invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, Si ...

Ragusa - Sciopero dipendenti Cava dei Modica : disservizi raccolta plastica : Domani probabili disservizi per la raccolta della plastica a Ragusa per lo sciopero dei dipendenti della discarica di Cava dei Modicani.

Venerdì 25 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Milano : Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). Lo sciopero durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti della

Maltempo e sicurezza - Sciopero in porto : «Mancano tutele per garantire l'incolumità dei lavoratori» : I portuali e i dipendenti dell'Autorità portuale che aderiranno incroceranno le braccia dalle 18 di oggi alle 18 di domani, lunedì 21 ottobre

Sciopero dei benzinai su rete ordinaria e autostradale indetto per il 6 e 7 novembre : Roma - Due giorni di Sciopero per i benzinai. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno deciso di proclamare uno Sciopero generale di due giorni degli impianti di rifornimento carburanti, sia sulla rete ordinaria che autostradale, per i giorni 6 e 7 novembre prossimi, con concentramento a Roma sotto il Parlamento. Lo comunica una nota. Le organizzazioni spiegano che "secondo stime accreditate quanto prudenti il ...

