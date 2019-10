Santiago a ferro e fuoco | il rimpasto di Piñera non placa la rabbia dei cileni

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Violenti incidenti con incendi in edifici e saccheggi in locali commerciali sono avvenuti ieri sera adel Cile nel quadro della protesta sociale che scuote il Paese dal 18 ottobre scorso. Un gruppo di manifestantisi è denudato davanti a un commissariato didel Cile. I manifestanti, con il corpo dipinto di bianco, hanno simulato ferite di colpi d’arma daper ricordare le 20 vittime delle proteste antigovernative e hanno appeso alla porta di ingresso del commissariato di San Miguel le foto con i nomi dei morti, tra i quali ci sono tre peruviani, due colombiani e un ecuadoriano. Decine di migliaia di persone sono intervenute per un corteo che da Piazza Italia si è diretto verso la Moneda. Durante il corteo – scrive l’Ansa - un gruppo di manifestanti ha appiccato ilalla stazione Baquedano della metro, denunciando ...

