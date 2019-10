Salvini | prima si vota meglio è

Salvini : "Conte riferisca su consulenza. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, forte del trionfo elettorale in Umbria (vittoria storica del centrodestra dopo 50 anni e Lega al 38%) prosegue con quella che La Stampa definisce "la strategia del pitone": martellamento continuo contro il governo fino alle elezioni prossime venture. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del ...

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Santanchè e Salvini contro la Rai : "Per la prima volta nella storia...". La casualità nella notte umbra : La Rai è nel mirino dei politici. Dopo l'intervista di Giuseppe Conte sulla manovra durante lo speciale del Tg1 su Erdogan, a finire sotto i riflettori è una grafica andata in onda nella notte delle Regionali in Umbria. "Il Tg1 ieri notte ha mostrato una grafica in cui Fratelli d'Italia veniva data

Salvini : io sindaco? prima o poi - ma non di Roma perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Matteo Salvini - l'annuncio in diretta ad Agorà : "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" : Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abb

Otto e mezzo - Giuseppe Conte condannato. Damilano : "Prima era condizionato da Salvini - ora..." : Dalla padella alla brace, da Matteo Salvini a Dario Franceschini e compagni. Il direttore dell'Espresso Marco Damilano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, riassume in poche battute la condizione politica ed esistenziale di Giuseppe Conte: "Prima era condizionato dalla Lega, ora è condizionato da

Riforme : Salvini - ‘Grillo collega cervello prima di sparare c…te’ : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Uno che dice che bisogna togliere il voto agli anziani ha dei problemi. Una volta faceva ridere, adesso, visto che sei capopartito, collega la testa e il cervello alla bocca prima di sparar c…te”. Lo ha affermato Matteo Salvini, riferendosi a Beppe Grillo, durante una diretta Facebook.“Togliere il voto agli anziani: amico mio -ha aggiunto il leader della Lega- pensa a te stesso, al tuo ...

Giorgia Meloni : "Chi va con Renzi è irresponsabile. Salvini leader? Oggi ha più voti - vediamo se la prossima volta vince le primarie" : “Oggi Salvini è, senza timore di smentita, il leader del partito che all’interno della coalizione, prende più voti. Noi del centrodestra abbiamo sempre fatto le primarie e Salvini l’ultima volta ha vinto. La prossima volta, vediamo chi le vince”. Giorgia Meloni interviene a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 all’indomani della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni e ...

Centrodestra a Roma - Salvini : «Siamo il popolo contro le élite». Meloni lascia la piazza per prima : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Leopolda 10 - prima volta di Renzi fuori dal Pd. Saluto agli “alleati” di governo : “Qui zero tensioni - zero minacce”. Poi attacca Salvini : Inizia con Matteo Renzi che passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della Leopolda, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, ...

Salvini tenta prima spallata a governo. E Berlusconi riconosce leadership leghista : Dalla piazza storica della sinistra, la San Giovanni del Pci e di Berlinguer, dei sindacati e del Primo Maggio, domani Matteo Salvini tenterà la prima spallata al governo. "Saremo in 100mila, in 200mila", dice senza fissare un'asticella precisa, il leader della Lega. Con lui anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, con Silvio Berlusconi che riconosce la leadership del leghista: "E' leader chi prende più voti". Ma ci sarà anche CasaPound, ...

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Salvini e Renzi da Vespa - Brambilla era lì : "Cosa gli ho visto fare prima della diretta". Nemici per finta? : Nemici per finta, Matteo Renzi e Matteo Salvini. In studio a Porta a porta, i leader di Italia Viva e Lega se le sono date di santa ragione, per la gioia di Bruno Vespa e Raiuno. Ma lontano dalle telecamere, suggerisce il direttore del Quotidiano nazionale Michele Brambilla, il loro rapporto era mol