Salute | malattie sessualmente trasmissibili | a ruba test sul web

Salute - rischi diversi per uomini e donne : le malattie più comuni : Uno studio ha rilevato come le cellule maschili e femminili rispondano in modo differente agli stress

Salute - prevenzione per 2 su 5 under 35 contro tumori - malattie e disturbi psichici : La Salute per il 75% degli under 35 è priorità, 2 su 5 fanno prevenzione. malattie più temute: tumori, malattie neurodegenerative, disturbi psichici

Salute - Esselunga e Telethon contro le malattie genetiche : Salute, Esselunga si allea con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Salute - dormire bene può ridurre rischio di malattie : attenti a materasso e cuscino : dormire bene può ridurre il rischio di malattie cardiache, di contrarre infezioni e può perfino migliorare la memoria. Importante il materasso

Salute - malattie della pelle : come distrarre i bambini dal prurito : La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le caratteristiche comuni sono l’alterazione della barriera cutanea, la secchezza, il prurito e la necessità di cure continue. Sono croniche e incidono sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari per il disagio ...

Salute : un Assistente Google per i pazienti con malattie neuromuscolari : Sfruttare la tecnologia dell’Assistente Google per creare soluzioni innovative in grado di migliorare l’autonomia e la socialità dei pazienti con malattie neuromuscolari, o di facilitare l’attività dei caregiver che li assistono. E’ l’appello lanciato dal Centro clinico NeMo e da Google Italia agli sviluppatori che vorranno aderire alla competizione europea ‘Google Assistant for Good’, iscrivendosi entro ...