Salute e alimentazione | Coldiretti | non solo sovrappeso | mezzo milione di under 15 è

Salute : un italiano su 10 “non ha risorse per garantirsi una corretta alimentazione” : “Piu’ di un italiano su dieci non ha risorse adeguate per garantirsi una corretta e sana alimentazione, una delle situazioni peggiori all’interno dell’Unione Europa“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Eurostat diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao in tutto il mondo il 16 Ottobre. “L’11% della popolazione italiana – sottolinea la Coldiretti – non puo’ ...

Infarto e stile di vita : l’alimentazione e le abitudini amiche del cuore e quelle pericolose per la Salute : Le abitudini di vita hanno un impatto molto importante sulla salute del nostro cuore. Come ha spiegato il professor Giulio Stefanini, specialista in Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas e docente di Humanitas University, ospite in una diretta Facebook di Obiettivo salute di Radio 24, nel 2018 una serie di nuovi studi hanno sottolineato in maniera molto forte la reale importanza delle nostre abitudini per la salute del cuore. ...

Salute e alimentazione - l’allerta degli esperti : “Con la dieta vegana si rischiano danni neurologici nei bambini” : “La dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”. Lo ricordano gli esperti dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) che intervengono sul caso del bambino di circa due anni, figlio di vegani, ricoverato ...