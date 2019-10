Rytas Vilnius-Reyer Venezia | EuroCup basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Torna in campo inladopo il successo ottenuto in campionato contro la Vanoli Cremona. I campioni d’Italia, per l’occasione, dovranno vedersela coi lituani della, squadra della capitale dello stato che si affaccia sul Mar Baltico. I lituani hanno vinto all’esordio stagionale nella seconda competizione continentale, ma, successivamente, hanno perso ben tre incontri consecutivi. Essi sono, dunque, alla ricerca disperata di una vittoria. Ad ogni modo, il sodalizio diè sicuramente un rivale alla portata dei lagunari, i quali hanno un roster, sulla carta, superiore, ma, in questa stagione, non hanno ancora vinto lontano dal Taliercio, motivo per cui non possono permettersi di sottovalutare nessuno quando giocano in trasferta. La palla a due è prevista per le 18.00 e sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su ...

