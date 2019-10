Ryanair | il Tar del Lazio annulla le sanzioni alla compagnia irlandese e a Wizz Air per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il Tar delhato leinflitte dall’Antitrust ae aAir per le politiche sui bagagli a mano. Laera stata multata in febbraio per tre milioni di euro e quella ungherese per un milione, in seguito a una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo dopo un ricorso da parte delle stesse società. Le due compagnie, a partire dall’autunno del 2018, avevano comunicato che in cabina poteva essere portato gratuitamente solo un bagaglio a mano di piccole dimensioni che potesse essere posizionato sotto il sedile. L’autorità garante della concorrenza e del mercato aveva multato le due aziende sostenendo che “il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo”. Già nell’ottobre del 2018,e ...

