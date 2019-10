Ronaldo spiega l’assenza a Lecce | «Dipendesse da me | giocherei solo le partite importanti»

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) Per chi è abituato a leggere tra le righe, l’assenza di Cristianonon aveva nulla di misterioso né di oscuro. Il fuoriclasse portoghese aveva deciso di non partecipare: resto a Torino. Del resto è sin troppo chiaro che è lui a stabilire cosa fare di sé. Maurizio Sarri sta affinando l’arte della diplomazia ma ovviamente non deve ancora studiare alla scuola della torinesità. Sabato aveva svelato l’arcano: «Perché non ho portatoin panchina? Perché non si sarebbe riposato psicologicamente. Quando un calciatore ti confessa la sua stanchezza fisica e psicologica, deviprenderne atto». Queste più o meno le sue dichiarazioni. In soldoni, il portoghese ha comunicato: aci andate voi, ci vediamo a Torino lunedì. E così è andata. Pensiero cheha ribadito – in termini generali – nell’intervista concessa a France ...

