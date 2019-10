Roma | omicidio di Luca Sacchi | la Lega all' attacco | Capo della Polizia pronto a querelare

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un caso di cronaca nera, l'del personal trainerno 24enne, è diventato una questione politica con possibili conseguenze giudiziarie. Il, dott. Franco Gabrielli, non esclude di adire a querele in quanto alcuni rappresentantilo hanno accusato di aver usato parole inadeguate in merito al ragazzo freddato con un colpo di revolver lo scorso mercoledì sera. Due 21 enni, indagati per l’, oltre che per detenzione abusiva di arma da fuoco, rapina e lesioni, hanno ricevuto in carcere la convalida del fermo, ma la vicenda è tutt'altro che chiara. In particolare è da accertare se il movente, come ipotizzato dagli inquirenti, sia la cessione di stupefacenti:e la fidanzata Anastasia Kylemnyk forse volevano acquistare un ingente quantitativo di marijuna con altri amici, poi lo scambio non sarebbe avvenuto e i presunti pusher ...

