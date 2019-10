Roma | la mostra multimediale Garden Misnake visibile sino al 15 novembre

Roma - l'arte etiope di Abebe e Tsegaye in mostra fino al 3 novembre : E' in corso in questi giorni, nel prestigioso hotel St.Regis a Roma, la mostra di arte contemporanea di due artisti africani: complessivamente 18 opere, tra le più belle del fotografo Michael Tsegaye e del pittore Dawit Abebe. Due artisti etiopi di Addis Abeba di rilevanza internazionale, fortemente voluti dall’Art Foundation di Monica Cembrola, con l’obiettivo di mostrare i cambiamenti e le contraddizioni in atto nel continente africano. Nel ...

La mostra fotografica “We Are the World” dell’artista Elisa Fossati a Roma : La personale “We Are the World” dell’artista milanese prosegue il tour in Italia Continua il suo tour in Italia l’esposizione itinerante di Elisa Fossati. Dopo il successo di Milano, Venezia, Spoleto e Bassano del Grappa, We Are the World, questo il titolo della personale, è stata inaugurata a Roma presso il Piram Hotel, in via Giovanni Amendola 7. Nei suoi scatti, la giovane fotografa milanese, laureata in Arte, Patrimoni e Mercati allo IULM, ...

L'elettricità a Roma - 1110 anni di luce : una mostra racconta la storia : Prendera' il via domani ai Musei Capitolini "1909-2019, 110 anni di luce. Acea e Roma. Passione e Innovazione", una mostra che racconta la storia

Grassi : rifiuti a casa ennesima dimostrazione che Giunta non ha rispetto Romani : ROMA: Grassi (RSR), TENERSI I rifiuti A casa? ennesima MORTIFICAZIONE PER I romani Roma – “In vista della manifestazione generale che si terrà venerdì a Roma e che vedrà tutte le rappresentanze dei lavoratori pubblici delle aziende partecipate di Roma Capitale scendere in piazza per protestare contro i tagli voluti da questa amministrazione, sindaca Raggi, per voce di Ama, invita i romani a tenersi l’immondizia dentro casa, nel ...

Episodios - mostra fotografica contemporanea a Roma dal 23 ottobre all’11 gennaio : Roma – La mostra Episodios: Fotografia contemporanea uruguaiana, ideata da Photology e curata da Martín Craciun, presenta per la prima volta in Italia, a Roma, una selezione di scatti di 9 artisti contemporanei uruguaiani. Da mercoledì 23 ottobre fino all’11 gennaio 2020 la Sala Dalí dell’Instituto Cervantes, a Piazza Navona, ospita 44 opere (colore e bianco/nero) di Natalia Ayala, Pablo Guidali, Irina Raffo, Federico Rubio, Francisco ...

Psi Roma : Zingaretti deve dimostrare volontà di coalizione - vogliamo primarie : Roma – Andrea Silvestrini, segretario del Partito Socialista di Roma, si è così espresso in una nota in merito a Zingaretti: “Si apra subito il dialogo e il dibattito rispetto alle candidature per la prossima elezione suppletiva al collegio uninominale Lazio 1 per la Camera dei Deputati. L’elezione investe quartieri importanti della città dove occorre contrastare insieme l’avanzata del centrodestra riunito nella manifestazione di sabato a ...

Sabrina Ferilli incanta a Tu si Que Vales - l’attrice Romana per la sua prima da giudice si mostra con vestito con una scollatura da capogiro : Una Sabrina Ferilli in grande forma quella che si è vista nella prima serata tv di ieri al programma Tu si que Vales. l’attrice molto famosa romana sarà per tutta la nuova stagione, il nuovo giudice popolare prendendo il posto di Iva Zanicchi e di Mara Venier. La Ferilli è stata accolta dal pubblico dello show, andato in onda nella serata di ieri su canale 5, da un lunghissimo applauso. l’attrice si è presentata con un vestito ...

Mosaici Romani dei Capitolini in mostra a Tbilisi : Al Georgian National Museum di Tbilisi si tiene la mostra Antica Roma a colori: Mosaici dai Musei Capitolini, una nutrita

Tutte le strade portano a Roma : 3 esperti dimostrano che è vero : Tutte le strade portano a Roma, dice un vecchio detto. E ora il cartografo Raphael Reimann e i designer Philipp Schmitt e Benedikt Groß, tre tedeschi membri del collettivo artistico Moovel Lab, hanno voluto dare dimostrazione di questo con una nuova splendida infografica. Per dimostrarlo, gli esperti hanno iniziato inevitabilmente da alcuni numeri. Per prima cosa, hanno sovrapposto una griglia di 26.503.452km² a tutta l’Europa e l’hanno divisa ...

In mostra gli occhi migranti. A Roma per il X Festival della Diplomazia : Che cosa significa essere un richiedente asilo nel Regno Unito? La decima edizione del Festival della Diplomazia, dal 17 al

Uso consapevole e responsabile della plastica : a Roma la mostra di National Geographic : Il prossimo 13 ottobre, in occasione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”, che si terra` dalle 10.30 alle 15.30, National Geographic inaugura a Montecitorio (Roma) la mostra fotografica Planet or Plastic? con una selezione delle opere. L’esposizione integrale sara` visitabile, dal 18 ottobre al 14 novembre, presso il complesso del Vicolo Valdina. La mostra, resa possibile anche grazie alla collaborazione con BASF Italia, e` parte ...

Celebrazione Medardo Rosso - a Roma mostra a Palazzo Altemps : Roma – Fino al 2 febbraio 2020 sarà possibile visitare, presso Palazzo Altemps, una mostra interamente dedicata a Medardo Rosso e al suo modo di fare arte. Saranno presenti più di 30 opere disposte secondo un ordine tematico e non cronologico. Il bronzo, la cera, il gesso, ma anche la luce, usata nelle sue fotografie come materia in grado di svelare la sua azione artistica. Considerato primo esponente della statuaria moderna, a Palazzo ...

I mosaici dell’Antica Roma fino al 10 dicembre in mostra a Tbilisi : Roma – fino al 10 dicembre a Tbilisi, in Georgia, si terrà una mostra con alcuni mosaici provenienti da Roma, con gli aspetti scientifici affidati alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Alla presentazione ha partecipato il sindaco di Tbilisi, nonché ex calciatore del Milan, Khakhaber Kaladze. Il Georgian National Museum ha inaugurato oggi la mostra ‘Antica Roma a colori: mosaici dai Musei Capitolini’, una nutrita ...

Mostra Impressionisti Segreti Palazzo Bonaparte Roma 2019-2020 : date - prezzi dei biglietti - pittori e quadri in esposizione : date con orari e prezzi dei biglietti per poter ammirare la Mostra dedicati agli Impressionisti Segreti che sarà allestita all’interno di Palazzo Bonaparte a Roma. L’esposizione conterrà alcuni dei capolavori di artisti del calibro di Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Gauguin e molti altri ancora provenienti dalle più grandi collezioni private del mondo. A Palazzo Bonaparte arriva la Mostra “Impressionisti Segreti” con ...