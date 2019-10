Ritirato prodotto dal comparto surgelati | alta presenza di cadmio | pericoloso per la

Allarme cioccolato - Ritirato dal mercato un prodotto venduto in tutto il mondo : pericolo per la salute [INFO] : Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per dei cioccolatini provenienti dalla Francia. L’avviso non precisa ancora nome e marchio del prodotto, ma si tratta di dolciumi venduti anche in Italia. Il motivo dell’allerta è dovuto ad allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta di sesamo, che potrebbe causare shock anafilattico o altre reazioni in soggetti ...

Allarme alimenti scaduti : Ritirato prodotto dal banco carni per rischio microbiologico - non consumare [MARCA E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “La trippa precotta tagliata B.A.B“, marchio “LA TRIPA ‘D MUNCALE’ SRL“, prodotto a Moncalieri (Torino). Il lotto incriminato è il n° 276S, venduto in confezioni da 500 grammi Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico“, a causa di errata etichettatura del prodotto. Le confezioni, infatti, ...

Prodotto alimentare Ritirato dalle vendite - il ministero : “Rischio choc anafilattico” : Farina di farro integrale ritirata del mercato. Colpa dell’ allergene soia non dichiarato in etichetta. Si tratta della farina di farro integrale della ‘farine magiche’ a marchio ‘Lo Conte’Il Prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il lotto di produzione 18339 con scadenza 31/12/2020. La farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento (Avellino). La sensibilità a ...

Attenzione - prodotto Ritirato dai supermercati. Rischioso per la salute : l’allerta del Ministero della Salute : Attenzione se avete acquistato di recente questo prodotto al supermercato, potrebbe essere pericoloso. I supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. L’allarme alimentare è stato pubblicato anche nell’apposita sezione sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto in questione viene venduto in confezioni da 130 grammi ...

Prodotto dolciario Ritirato dagli scaffali : pericoloso per la salute [MARCHIO E LOTTO] : La catena di supermercati Cadoro ha pubblicato il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon a causa della presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. I lotti incriminati sono i seguenti: n°080220 con scadenza 08/02/2020, venduto in confezioni da 130 grammi; n°180720 con scadenza 18/07/2020, venduto in confezioni da 130 grammi. A scopo precauzionale Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei ...

Prodotto surgelato Ritirato dal mercato : è allarme per rischio microbiologico [MARCA - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di ICE CUBE Srl, ghiaccio alimentare venduto in confezioni da 2,5 kg. In particolare il LOTTO incriminato è il n° LA 16/09/21. Il motivo del richiamo è indicato in “superamento limiti prescritti dal D.lgs. 31/01“. Nelle avvertenze si legge: “Vi chiediamo di isolare e bloccare la vendita di confezioni eventualmente ancora presenti presso i vostri magazzini del ...

Batterio killer Burkholderia cepacia nel gel doccia per bambini : Ritirato il prodotto dal mercato [MARCA E INFO] : Sono state ritirate dal mercato confezioni di “gel doccia per bambini” a forma di animali, venduti in formati da 50 millilitri e prodotto della società austriaca Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft mbH – Austria. Nel sapone in questione è stato individuato il Batterio Burkholderia cepacia. A diffondere la comunicazione è stata l’azienda produttrice tramite il suo sito ufficiale. Nella nota sono descritti anche gli ...

Prodotto senza glutine Ritirato dal mercato : consumatori a rischio [MARCA e LOTTO] : Un Prodotto senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa di problemi nella conformità della confezione che non garantisce la giusta sicurezza, non assicura la giusta protezione del Prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo. Il Prodotto in questione è del comparto dolciario: si tratta di merendine al cacao senza glutine di nome “Intemezzi” e “Intermezzi al cacao” del marchio Giuliani. La società ...

Attenzione! Prodotto Ritirato : rischio salmonella. L’allerta del Ministero : Attenzione assoluta se avete acquistato delle cozze ultimamente. rischio microbiologico per Salmonella spp e intossicazione da istamina. Questo il motivo che ha portato oggi 18 settembre il Ministero della salute a diffondere due diversi avvisi di richiamo. Il primo riguarda un lotto di cozze della specialità “Muscolo Spezzino” per la presenza di Salmonella spp. Il Prodotto interessato è venduto in sacchetti di rete da circa 2 kg e confezioni ...

Tonno affumicato - rischio di sindrome sgombroide : ecco il prodotto Ritirato e il numero di lotto : Scatta il ritiro in via precauzionale di un lotto di Tonno affumicato in tranci del marchio Top Quality Riunione. Il ritiro è avvenuto in seguito a un caso sospetto di sindrome sgombroide. Si tratta del prodotto venduto in confezioni da circa 2 chilogrammi e, come riporta ilfattoalimentare.it, il nu