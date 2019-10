Ricostruzione post sisma | il Tavolo istituzionale prepara gli emendamenti al Decreto

Corriere Umbria : Bianconi (Pd-M5S) avrebbe ricevuto 6 mln per Ricostruzione post terremoto : Nella giornata di oggi il Corriere dell'Umbria ha reso note alcune vicende relative a Vincenzo Bianconi, imprenditore candidato alla presidenza dell'Umbria alle prossime elezioni regionali. Le carte sono state fornite da Nicola Alemanno, attuale sindaco di Norcia e membro del partito di Forza Italia, e inchioderebbero il candidato civico sostenuto dal Pd e dai Cinque Stelle. La ricostruzione di Norcia Vincenzo Bianconi, imprenditore italiano e ...

Umbria - l’80% dei fondi per la Ricostruzione post sisma alle società del candidato Pd-M5s Bianconi : Quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto del 2016 sono state destinate alle aziende che appartengono alla famiglia candidato presidente di Pd e M5s, l'imprenditore Vincenzo Bianconi. L'aspirante nuovo presidente umbro ha già chiarito che, per evitare il conflitto di interessi, qualora vincesse le elezioni, si dimetterebbe da ruoli di controllo del gruppo.Continua a leggere

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della Ricostruzione post terremoto alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Terremoto Centro Italia - Anci : “Ecco le nostre proposte per la Ricostruzione” : “Una governance efficace che veda le regioni del Centro Italia colpite dal sisma 2016 protagoniste, insieme alle Anci regionali in rappresentanza dei Comuni del cratere, al tavolo di gestione che si occupa della ricostruzione; rimodulazione della legge 189 integrata in un unico testo per non avere provvedimenti ancorati a decreti diversi; semplificazione normativa per la ricostruzione delle opere pubbliche, per procedere rapidamente come ...

Ricostruzione - riaperto lo sportello delle Poste Italiane nel centro dell'Aquila : L'Aquila - Poste Italiane torna, a dieci anni dal sisma dell'Aquila, nel centro storico del capoluogo abruzzese con una struttura all'avanguardia. E' stato l'amministratore delegato Matteo Del Fante a inaugurare il nuovo ufficio "L'Aquila centro Storico" in corso Vittorio Emanuele II, nel corso di un evento davanti alla nuova sede, presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Stefano ...

Ricostruzione - riaperto lo sportello delle Poste Italiane nel centro dell'Aquila : L'Aquila - Poste Italiane torna, a dieci anni dal sisma dell'Aquila, nel centro storico del capoluogo abruzzese con una struttura all'avanguardia. E' stato l'amministratore delegato Matteo Del Fante a inaugurare il nuovo ufficio "L'Aquila centro Storico" in corso Vittorio Emanuele II, nel corso di un evento davanti alla nuova sede, presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Stefano ...

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per Ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Ricostruzione post sisma - la Regione promette più personale e snellimento pratiche : Teramo - "Un confronto importante quello di oggi per stabilire, con i sindaci, le modalità migliori di allocazione del personale e renderlo più efficiente e adeguato alle necessità effettive del territorio". Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è intervenuto a Teramo, nel corso della riunione del Comitato istituzionale per la Ricostruzione, riunito per decidere, tra l'altro, sull'utilizzo ...