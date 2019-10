Riciclaggio | l’ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu e altri imputati assolti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019)diè stato assolto con formula piena dall’accusa didi denaro proveniente dalla camorra. Con lui sono usciti indenni dal processo anchesindaco di Sestu Luciano Taccori (Fi),consigliere comunale Paolo Cau (Fi) e tutti glicampani. La sentenza è stata emessa questo pomeriggio dal tribunale di Cagliari dopo quasi sette ore di camera di consiglio e letta in aula dalla presidente del collegio Tiziana Marogna. L’inchiesta che ha portato al dibattimento era stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo sardo ed era legata alla vendita di un terreno a Villasimius, dove poi è stato realizzato un villaggio turistico. Il pm Emanuele Secci aveva chiesto la sua condanna a cinque anni indicando però in subordine il non doversi procedere perché il reato andrà in prescrizione il 19 febbraio. ...

