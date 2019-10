Ricerca scientifica del Dipartimento di Agraria della Mediterranea premiata allo Smau 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Unasviluppata daldidell’Universitàdi Reggio Calabria, diretto dal prof. Giuseppe Zimbalatti, nell’ambito del progetto PON dal titolo “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria” si è aggiudicata il prestigioso premio per l’innovazioneMilano. In particolare il gruppo di, formato esclusivamente da laureati dell’Ateneo reggino, e diretto dal Prof. Francesco Barreca, coordinatore del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, ha sviluppato un innovativo sistema di controllotemperatura basato sull’applicazione di un particolare pannello sandwich nel locale di stoccaggio dell’olio extravergine di olivacooperativa agricola Delia di Santa Giorgia di Scido, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un sistema di ...

_MiBACT : «Riapre dopo oltre 30 anni la Casa del Bicentenario a #Ercolano, apertura importante e simbolica del percorso inizi… - Quirinale : #Mattarella: nel confronto tra “cultura” scientifica e “cultura” antiscientifica, a prevalere sul pregiudizio e sul… - SaraMFantini : RT @FabbioSabatini: L’invasione immaginaria e le sue conseguenze Il nuovo thread sulla ricerca scientifica risponde a 2 domande: 1) Siamo… -