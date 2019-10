Regionali Umbria | Meloni su Salvini | ' In passato si è preoccupato solo della Lega'

Elezioni Umbria - i flussi elettorali alle Regionali secondo Swg : Elezioni Umbria, i flussi elettorali alle regionali secondo Swg Da dove nasce la vittoria netta del centrodestra in Umbria? Chi ha cambiato idea dalle europee ad oggi, quale partito ha sofferto maggiormente l’astensione? Quali sono stati i flussi elettorali? Swg cerca di rispondere al quesito con una sua rilevazione che ci dice che quello che è accaduto è un mix di cambio di opinione da parte di alcuni elettori, in particolare del ...

Regionali Umbria - Orlando : 'Se va avanti così - parlare di voto anticipato è inevitabile' : C'era grande attesa per conoscere quelli che sarebbero stati i risultati delle elezioni Regionali in Umbria. Il voto di una piccola Regione si immaginava potesse diventare un passaggio cruciale per la politica nazionale, considerato che, a due mesi dalla nascita, era il primo banco di prova elettorale per il Governo giallorosso. Il fatto che Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, tra l'altro uniti da una inconsueta alleanza con ...

Sondaggi politici Opinio : Regionali Umbria - Lega partito aperto : Sondaggi politici Opinio: regionali Umbria, Lega partito aperto La vittoria del centrodestra in Umbria dove ha sbaragliato la coalizione Pd-M5S, già rinnegata dai pentastellati, ha tanti padri. Il primo lo abbiamo già visto nei Sondaggi politici realizzati da Tecnè e riguarda la manovra giallo rossa che sembra aver influito sul risultato elettorale di domenica scorsa. La seconda è il travaso di voti che ha penalizzato dem e pentastellati. ...

Sondaggi politici Tecnè : Regionali Umbria - manovra ha pesato su esito voto : Sondaggi politici Tecnè: regionali Umbria, manovra ha pesato su esito voto La manovra economica giallo rossa inviata a Bruxelles potrebbe aver influito nella determinazione dell’ampia vittoria ottenuta dal centrodestra alle regionali umbre tenutesi domenica 27 ottobre. È questo quello che si evince leggendo i numeri degli ultimi Sondaggi politici realizzati da Tecnè per Quarta Repubblica. Nella rilevazione viene chiesto quale tema abbia ...

Regionali Umbria - Mentana su Salvini : 'Mise felpa Bastardo - sapeva cosa sarebbe successo' : L'Umbria diventa un'altra terra di conquista per Matteo Salvini. Un'altra zona dove era difficile immaginare che un partito di destra come la Lega potesse, in qualche modo, fare breccia. Un altro traguardo che si aggiunge a quelli raggiunti da un leader che, di fatto, ha preso il partito e lo ha traghettato da percentuali basse percentuali ad altre che lo vedono ben oltre il 30%. Il riferimento va, naturalmente, a Matteo Salvini che, pur ...

Regionali Umbria - bufera social su Di Maio : 'Dimettiti - errore grave allearsi col Pd' : Le elezioni Regionali in Umbria consegnano alla storia un rumoroso ribaltone in una regione tradizionalmente 'rossa'. Il centro-destra si prende il governo della regione e lascia tanti spunti di riflessione agli sconfitti. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dovranno riflettere sui dati, considerato che il voto regionale umbro rappresentava il primo banco di prova per il governo giallorosso dal suo insediamento. Con un post apparso sul ...

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Negli studi di SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua fiducia nell'attuale governo, ma fa sapere che non ci saranno più alleanze con il PD alle elezioni Regionali: "Era un esperimento e questo esperimento non ha funzionato. La teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa, non è andata bene".

Regionali Umbria - Porro contro Travaglio : 'Ca.. giallo - si è fumato qualcosa di grave' : Nicola Porro, nel corso della sua rubrica quotidiana Zuppa di Porro pubblicata sui suoi seguiti social, ha riservato grande spazio a quelli che sono stati i risultati delle elezioni Regionali, svoltesi in Umbria nella data del 27 ottobre. Il giornalista ha segnalato come i risultati delle urne avrebbero segnato il grande progresso di Fratelli d'Italia e la conferma della Lega, mentre avrebbero, in base ai numeri, fatto registrare una vera e ...

Regionali Umbria - Renzi su Conte : 'Sondaggi ti dicono quanto sei simpatico - non votabile' : Si è trattato di elezioni Regionali di un territorio non molto grande come l'Umbria, ma che potrebbero lasciare il segno. Potrebbe essere questa una conclusione della giornata elettorale che ha visto trionfare il centrodestra nella Regione del centro Italia da decenni governata dal centrosinistra. Un dato di fatto importante per gli sviluppi della politica italiana, se si considera che si trattava del primo vero banco di prova del governo ...

Regionali Umbria - Matteo Salvini e la foto a Bastardo : Mentana spiega la vittoria del leghista : Ci sono molti modi per spiegare le ragioni del trionfo di Matteo Salvini in Umbria. Molti modi che convergono verso un punto comune: come sottolinea Alessandra Ghisleri, il leghista è "uno che sta in mezzo alla gente". Che si fa piacere, insomma. Un politico che viene percepito come vicino al popolo

La vittoria alle Regionali in Umbria è l'ennesima conferma di due teoremi di una certa rilevanza per il futuro del nostro Paese: la connessione sentimentale tra Matteo Salvini e gli italiani non si è mai spezzata, figurarsi al Papeete; e gli avversari del leader leghista stanno sbagliando tutto, ma proprio tutto.

Regionali Umbria - Stefano Candiani attacca Giuseppe Conte : "Per lui gli umbri non contano una fava" : Dopo 50 anni l'umbria rossa finisce nelle mani del centrodestra. L'esito del voto è una mazzata soprattutto per Pd e M5s (per la prima volta in coalizione) e di conseguenza per l'intero governo, con Giuseppe Conte che evita risposte a domande scomode citando Domenico Modugno. E allora anche Stefano

Regionali Umbria - Matteo Renzi contro Giuseppe Conte : "Convinti che possa fare i miracoli..." : Matteo Renzi parla con Bruno Vespa del risultato delle elezioni Regionali in Umbria dove il centrodestra ha stracciato, con la sua candidata Donatella Tesei, il centrosinistra, raccogliendo il 57,5 per cento delle preferenze. "Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi