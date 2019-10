Regionali | e ora l’Emilia Romagna Ecco perché qui si giocherà la battaglia finale

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Regionali in Umbria - Tesei dopo il trionfo : “Ringrazio i cittadini umbri - prova di maturità e coraggio” : “Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio”: lo ha detto Donatella Tesei destinata a diventare presidente della Regione. “Non era per niente facile e scontato” ha aggiunto. Tesei ha quindi parlato di “necessità di cambiamento espressa dagli umbri”. “Governare la regione non sarà facile” ha aggiunto indicando in lavoro ed economia le priorità. L'articolo ...

Elezioni Regionali Umbria : Salvini viola (di nuovo) il silenzio elettorale : Salvini viola (ancora una volta) il silenzio elettorale. Ieri, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post in cui scriveva "Domani in Umbria facciamo la storia! Basta una croce sul simbolo Lega e vinciamo!". Oggi torna a ripetere il concetto: "Convincete amici, parenti, colleghi, magari anche ex fidanzati ad andare a votare: basta una croce sul simbolo Lega". Ma sta davvero violando la legge sul silenzio elettorale, che obbliga i politici a ...

Sondaggi elettorali Sigma : Marche - parte la corsa per le Regionali 2020 : Sondaggi elettorali Sigma: Marche, parte la corsa per le regionali 2020 Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, viene considerata dal 60% dei marchigiani la più indicata a ricoprire la carica di governatore delle Marche. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Sigma Consulting elaborati per il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino e realizzati tra il 30 settembre e il 3 ottobre. Dietro a Mancinelli, con il 54% di gradimento si trova ...

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti Regionali si fermano per un'ora (2) : (Adnkronos) - Diversi i motivi che hanno portato tutte le sigle sindacali a proclamare lo stato di agitazione: lo stop alla riclassificazione di tutto il personale regionale; il ritardo ormai inaccettabile (14 anni) nel procedere con il rinnovo del contratto della dirigenza; la riduzione delle risor

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti Regionali si fermano per un’ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Si sono fermati per un’ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l’assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, “per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti sociali”. Una protesta che ha visto uniti in un fronte compatto tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, ...

Sondaggi elettorali Swg : Regionali Umbria - Tesei davanti a Bianconi : Sondaggi elettorali Swg: regionali Umbria, Tesei davanti a Bianconi Mancano meno di due settimane all’appuntamento con le regionali in Umbria e Matteo Salvini intensifica la sua campagna elettorale, battendo piazze su piazze. Così tante da raccogliere il commento ironico del capo pentastellato Luigi Di Maio: “La candidata del centrodestra è scomparsa. Sulle strade dell’Umbria gira solo Salvini. Così evita, con troppi mojito, ...

Sondaggi elettorali - alle Regionali in Umbria centrodestra avanti : staccato il candidato Pd-M5s : Gli ultimi Sondaggi effettuati da Noto e da Swg in vista delle elezioni regionali in Umbria evidenziano un netto vantaggio per la candidata del centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei. staccato di quasi dieci punti Vincenzo Bianconi, schierato dall'alleanza civica tra Movimento 5 Stelle e Pd.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ixè : Regionali Umbria - Bianconi sorpassa Tesei : Sondaggi elettorali Ixè: regionali Umbria, Bianconi sorpassa Tesei Vincenzo Bianconi, il candidato presidente alle regionali umbre sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, raccoglierebbe più consensi rispetto all’avversaria Donatella Tesei, appoggiata da tutto il centrodestra. È questa la sorpresa degli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda nella puntata di martedì 8 ottobre. Lo scarto tra i due candidati è minimo ...

Sondaggi elettorali - elezioni Regionali in Umbria : in testa il candidato sostenuto M5S e Pd : Gli ultimi Sondaggi elettorali per il voto del prossimo 27 ottobre nelle regionali in Umbria confermano in testa (anche se solo di qualche punto decimale) il candidato Vincenzo Bianconi, sostenuto da un'intesa fra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. Due sere fa, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per discutere proprio le possibili alleanze anche a livello regionale.Continua a leggere

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Umbria - Di Maio mette in guardia i partiti : “Regionali non diventino un trofeo elettorale” : “Io non voglio che l’Umbria diventi un trofeo elettorale, perché la mia impressione è che qualcuno voglia usare l’Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni ‘ho vinto, hanno perso’, oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba essere il modo per rivendicare qualcosa nella politica di Roma”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. L'articolo Umbria, Di ...