Reggio Calabria | incidente fatale sulle bretelle del Calopinace | deceduta una donna

Reggio Calabria - scoperto importante sito archeologico nelle acque del Lungomare : è un patrimonio preziosissimo : Per la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico sommerso rinvenuto a Reggio Calabria, nello specchio di mare antistante la via marina, a poco più di due mesi dall’attività di ricerca, il MIBACT stanzia la somma di € 100.000,00 dei quali 50.000,00 da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, diretto da Salvatore Patamia, e 50.000,00 da parte della Direzione ...

Terremoto Reggio Calabria - concessione contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati : Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari ...

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria - il Comune attiva il COC [DETTAGLI] : Il Comune di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C) a seguito del messaggio di Allertamento della Protezione civile regionale che prevede un livello di Allerta arancione dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 24:00 del 26.10.2019. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali sul sito www.Reggiocal.it Allerta Meteo in gran parte della Calabria: maltempo anche ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : maltempo anche domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...

Reggio Calabria - raggirava anziani con riti esoterici per derubarli : arrestata insegnante di religione : Circuiva gli anziani e le persone deboli con riti esoterici per sottrargli tutti i loro beni. Con l’accusa di circonvenzione di persone incapaci, la guardia di finanza ha arrestato Maria Dascola, di 59 anni, insegnante di religione che vive tra Reggio Calabria e Messina. Nei confronti della donna, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e ...

"Read around the world" è uno dei service internazionali che il Kiwanis propone da molti anni nel mondo a favore

Scienza - a Reggio Calabria la mostra “Il Fantastico Mondo di Jules Verne” [FOTO e VIDEO] : Il centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria ospita da oggi, fino all’8 Novembre, una bellissima mostra scientifica intitolata “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”, realizzata in riva allo Stretto (tappa esclusiva in Calabria) per appassionare ed educare al tempo stesso, grandi e piccini. La mostra si caratterizza per una particolare interattività con lo strumento della realtà virtuale che consente ai visitatori di ...

‘Ndrangheta - trovate in un garage a Reggio Calabria armi da guerra ed esplosivo. Anche cocaina con il simbolo della massoneria : Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici ed esplosivo. armi da guerra ma Anche un panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che a Reggio Calabria sta succedendo qualcosa nelle dinamiche della ‘Ndrangheta dopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la ...