Reddito di cittadinanza come l' aspirina | i dubbi dell' Inps

Lo spacciatore con il Reddito di cittadinanza e la Porsche : Un pusher con la Porsche e il reddito di cittadinanza è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa che gli hanno sequestrato 327 dosi di cocaina. L'uomo è stato arrestato a Floridia mentre era a bordo della sua Porsche Macan. Il fiuto del cane antidroga "Aquila" ha consentito di trovare i 120 grammi di droga nascosti in doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore, nonché più di ...

Reddito di cittadinanza - la stretta dell'Inps contro i furbetti della Campania : Una misura di sostegno alla povertà che, in alcuni casi, si trasforma in un sussidio anche per i finti poveri o per veri e propri delinquenti. Il Reddito di cittadinanza fa gola a tanti. E i...

Reddito di cittadinanza sospeso a 100mila famiglie : chi non riceverà più il sussidio mensile : Circa 100mila famiglie non hanno inviato i documenti per integrare la domanda per il Reddito e la pensione di cittadinanza inviata a marzo, sulla base dei requisiti poi cambiati dal Parlamento. Per queste famiglie viene quindi sospeso il pagamento del Reddito di cittadinanza, con la possibilità di un risparmio per lo Stato di circa due miliardi.Continua a leggere

Reddito DI CITTADINANZA/ Lavoro e poveri - i numeri che chiedono un 'ripensamento' : L'Inps ha diffuso nuovi numeri relativi al REDDITO di CITTADINANZA, una misura che sembra aver bisogno di alcuni miglioramenti

Il Reddito di cittadinanza riduce l’assegno di mantenimento all’ex coniuge : Si può chiedere una riduzione dei contributi se l’ex coniuge ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza 2019 : convenzione Caf-Inps - cambia la domanda : Reddito di cittadinanza 2019: convenzione Caf-Inps, cambia la domanda A proposito del Reddito di cittadinanza abbiamo scritto recentemente in questo nostro articolo della firma da parte del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo del Decreto che “definisce l’attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza”. Qui invece vi parliamo della convenzione ...

Pusher con Reddito di cittadinanza arrestato a Napoli : Era disoccupato e aveva chiesto, ottenendolo, il reddito di cittadinanza. Ogni mesi percepiva 750 euro. Però nel corso della giornata arrotondava piazzando dosi di marijuana e hashish. I carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli) hanno arrestato per spaccio un 58enne del luogo, Francesco Colantuono, ufficialmente disoccupato e perciò beneficiario del reddito. I militari dell'Arma lo hanno bloccato su via Brancaccio dopo ...

